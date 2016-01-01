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بنات البلد

للرجال.. تخلص من وزنك بدون حرمان في 3 خطوات فقط

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:11 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
على الرغم من مخاوف الثمنة التى تراود الرجال الذين يزيد عمرهم عن 40 عاما إلا أنه لا يزال لديك القدرة على بناء العضلات وتحويل شكلك وفقا لمجموعة الحيل التالية التى يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى لفقدان الوزن أسرع وحرق الدهون وهى ..

1- الاعتماد على إتباع نظام غذائي سليم ومقاومة الكربوهيدرات المكررة والتركيز على الأسماك وتناول 25 إلى 30 جراما من البروتين عالي الجودة مع كل وجبة. 

2- اتباع الرياضة بشكل منتظم سعيا وراء حرق الدهون في البطن والبقاء بصحة جيدة، يحتاج الرجال الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما إلى الالتزام بعادات غذائية مختلفة تماما بالمقارنة مع الرجال الأصغر سنا.

3- على الرغم من أن الكثير من الحمية الغذائية سيقول لك أنك بحاجة إلى خفض كمية الطعام التي تتناولها بشكل كبير أو تغيير أنواع الطعام التي تتناولها تمامًا ، دعنا نخبرك أن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق! كل ما عليك القيام به هو الحفاظ على حساب السعرات الحرارية الخاصة بك.

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