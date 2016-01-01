للرجال.. تخلص من وزنك بدون حرمان في 3 خطوات فقط

على الرغم من مخاوف الثمنة التى تراود الرجال الذين يزيد عمرهم عن 40 عاما إلا أنه لا يزال لديك القدرة على بناء العضلات وتحويل شكلك وفقا لمجموعة الحيل التالية التى يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى لفقدان الوزن أسرع وحرق الدهون وهى ..





1- الاعتماد على إتباع نظام غذائي سليم ومقاومة الكربوهيدرات المكررة والتركيز على الأسماك وتناول 25 إلى 30 جراما من البروتين عالي الجودة مع كل وجبة.





2- اتباع الرياضة بشكل منتظم سعيا وراء حرق الدهون في البطن والبقاء بصحة جيدة، يحتاج الرجال الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما إلى الالتزام بعادات غذائية مختلفة تماما بالمقارنة مع الرجال الأصغر سنا.



