لأول مرة فى الشرق الأوسط.. السياحة تطلق قناة متخصصة على الانستجرام.. نواب: خطوة جيدة لكنها غير كافية.. يجب أن تتوافق مع العقلية الأوروبية.. واستياء من تدنى الدور الإعلامى فى الترويج للحضارة المصرية

برلمانيون:
يجب أن تتناسب مواد قناة السياحة مع العقليات الأوروبية
السوشيال ميديا غير كافية للترويج السياحي
السياحة قطاع قومي وليس وظيفة الوزير فحسب
لا شك أن السياحة المصرية أصابها كثير من الركود والكساد، بعد عدد من الأحداث مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، فما بين ثورة تلتها أحداث عنف، وتفجيرات هنا وهناك بين الحين والآخر، الأمر الذي جعل السياح يعزفون بشكل ملحوظ عن المجئ إلى مصر.
وفى هذا الصدد، بذلت مصر جهودا كبيرة لإعادة مصر إلى وجهتها السياحية المعهودة عنها، غير ان هذه الجهود يبدو أنها لم تكن بالشكل المطلوب.
الأمر الذي دفع وزارة السياحة ﻹطلاق أول قناة سياحية متخصصة في منطقة الشرق الأوسط على "تليفزيون إنستجرام" IGTV على الصفحة الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي "[email protected]" (اكتشف مصر)، حيث سيتم من خلالها رفع فيديوهات مصورة عن الأماكن السياحية في مصر ليشاهدها الملايين حول العالم.
وفد تباينت ردود أفعال أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان حول هذه الخطوة، فالبعض يراها بالجيدة من خلال ترويجها للمعالم السياحية المصرية، وآخرون يرون أنها غير كافية لنهضة القطاع من جديد، غير أنهم اتفقوا على تواضع الأداء الإعلامي فى الترويج لملف السياحة.
بداية، قالت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، إنها طالبت كثيرا بوجود قناة متخصصة تهتم بالقطاع السياحي والترويج له، مشيدة بخطوة وزارة السياحة بإنشاء أول قناة متخصصة فى القطاع على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، والذي يعتبر سبق لمصر فى المنطقة كلها، يتطلب معها وجود إدارة محترفة.
وشددت "صقر" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" على ضرورة خروج القناة بوجبة إعلامية قوية تتناسب مع العقلية الموجه إليها الرسالة، فما يوجه للغرب يختلف عن الموجه للشرق الأوسط، وهو ما يجب أن تراعيه القناة، فضلا عن عرض المواد الخدمية على القناة بشكل مستمر، مع ضرورة احتوائها لجميع الثقافات وجميع القدرات المادية .
وتابعت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان: يجب ألا تكون القناة مجرد نافذة يطل من خلالها مواد رديئة لا ترقى لعقلية السائح الأوروبي، والذي سيعزف عن المجئ لمصر بمجرد رؤية مثل هذه النوعيات من البرامج الركيكة، منوهة على ضرورة أن تحتوي على مواد غير تقليدية تجسد من خلالها قيمة ما تملكه مصر من آثار وأماكن سياحية أخري، فضلا عن تولى المتخصصين بمجال الإعلام إدارة وإنتاج المواد المبثة عبر القناة، وحسن مظهر مقدمها، إذ أن كل هذه الأشياء هى صورة مصر أمام العالم.
وعبرت النائبة عن استياءها من تدنى دور الإعلام فى أداء دوره الترويجي للسياحة المصرية، حتى بات عاجزا عن التصدي للهجمات التى يشنها الإعلام المعادي لمصر والذي يعمل على هدم السياحة دائما، مطالبة بأن يكون هناك لجنة مكونة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، لتقييم دور الإعلام المصري فى تصديه للإعلام المضاد الخادم للقطاع السياحي فى مصر.
من جانبه، أشاد النائب حسين حسن، عضو اللجنة، بفكرة إطلاق أول قناة مصرية متخصصة فى القطاع السياحي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، إذ تعتبر خطوة جيدة للترويج للمعالم السياحية التى تتمتع بها مصر، غير أنه لا يمكن الاعتماد عليها أو على السوشيال ميديا عامة اعتمادا كليا فى تنمية القطاع السياحي وجذب السياح، وذلك لتركيزها على الأشخاص لا المجتمعات، على حدقوله.
وأكد "حسن" لـ"صدى البلد" على أن الإعلام الحكومى والخاص هو العامل الأهم فى الترويج لمنشآتنا السياحية، والتى تفتقد كثيرا ﻹعلام قوي يقوم بالترويج بها، فضلا عن تدنى دور مكاتب العلاقات العامة فى إدارة وترويج السياحة المصرية، رغم الإمكانيات السياحية الهائلة التى تتمتع بها مصر، أبرزها امتلاك أكثر من ثلث آثار العالم.
وعبر عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان عن استياءه من الطريقة التى يدار بها القطاع السياحي، ومن تداخل المؤسسات الأخري فى عملها، الأمر الذي أدى إلى ركود القطاع وتدهوره وتدنى الواردات منه، بالمقارنة بدول أخري عربية مثل المغرب وتونس ولبنان، على الرغم من عدم امتلاكها نفس إمكانياتنا، إلا أنها تتمتع بإدارة جيدة استطاعت من خلالها تنمية القطاع وجذب أكبر عدد من السياح.
وتابع النائب: التفرقة بين وزارارت الآثار والسياحة والطيران المدني، خلق نوع من الفوضى إلى حد ما بالقطاعات الثلاث، وأدى إلى تداخل عملهم، مطالبا بأن تدمج هذه الوزارات فى وزارة واحدة، لاسيما وأنها تتشابه فى وظائفها وعملها كثيرا.
فيما عبر النائب محمد عبده، عن استياءه من إهمال الحكومة والإعلام للقطاع السياحي، وعدم وجود خطة واضحة من الحكومة لتنمية القطاع.
وثمن "عبده" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إطلاق قناة متخصصة بالشأن السياحي عبر الانستجرام، مؤكدا على أنه أول من طالب بإنشاء قناة متخصصة لتوعية الناس بالقطاع السياحي ودوره فى إحداث تقدم ملحوظ للاقتصاد المصري، والترويج للمنتجعات السياحية والآثار التى نمتلكها، منتقدا الأداء الإعلامى المتواضع فى الترويج للسياحة.
وناشد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، الدولة بتكثيف جهودها لتنمية قطاع السياحة، والذي إن لاقى الاهتمام الذي يليق به ستعود على الدولة بدخل يتعدى ال 100 مليار جنية، مضيفا بأن القطاع السياحي ليس من وظائف واهتمام وزير السياحة فحسب، لكنه قطاع قومي يجب أن يحظى على اهتمام الرئيس السيسي وأن يضعه على رأس اهتماماته.
يجب أن تتناسب مواد قناة السياحة مع العقليات الأوروبية
السوشيال ميديا غير كافية للترويج السياحي
السياحة قطاع قومي وليس وظيفة الوزير فحسب
لا شك أن السياحة المصرية أصابها كثير من الركود والكساد، بعد عدد من الأحداث مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، فما بين ثورة تلتها أحداث عنف، وتفجيرات هنا وهناك بين الحين والآخر، الأمر الذي جعل السياح يعزفون بشكل ملحوظ عن المجئ إلى مصر.
وفى هذا الصدد، بذلت مصر جهودا كبيرة لإعادة مصر إلى وجهتها السياحية المعهودة عنها، غير ان هذه الجهود يبدو أنها لم تكن بالشكل المطلوب.
الأمر الذي دفع وزارة السياحة ﻹطلاق أول قناة سياحية متخصصة في منطقة الشرق الأوسط على "تليفزيون إنستجرام" IGTV على الصفحة الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي "[email protected]" (اكتشف مصر)، حيث سيتم من خلالها رفع فيديوهات مصورة عن الأماكن السياحية في مصر ليشاهدها الملايين حول العالم.
وفد تباينت ردود أفعال أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان حول هذه الخطوة، فالبعض يراها بالجيدة من خلال ترويجها للمعالم السياحية المصرية، وآخرون يرون أنها غير كافية لنهضة القطاع من جديد، غير أنهم اتفقوا على تواضع الأداء الإعلامي فى الترويج لملف السياحة.
بداية، قالت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، إنها طالبت كثيرا بوجود قناة متخصصة تهتم بالقطاع السياحي والترويج له، مشيدة بخطوة وزارة السياحة بإنشاء أول قناة متخصصة فى القطاع على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، والذي يعتبر سبق لمصر فى المنطقة كلها، يتطلب معها وجود إدارة محترفة.
وشددت "صقر" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" على ضرورة خروج القناة بوجبة إعلامية قوية تتناسب مع العقلية الموجه إليها الرسالة، فما يوجه للغرب يختلف عن الموجه للشرق الأوسط، وهو ما يجب أن تراعيه القناة، فضلا عن عرض المواد الخدمية على القناة بشكل مستمر، مع ضرورة احتوائها لجميع الثقافات وجميع القدرات المادية .
وتابعت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان: يجب ألا تكون القناة مجرد نافذة يطل من خلالها مواد رديئة لا ترقى لعقلية السائح الأوروبي، والذي سيعزف عن المجئ لمصر بمجرد رؤية مثل هذه النوعيات من البرامج الركيكة، منوهة على ضرورة أن تحتوي على مواد غير تقليدية تجسد من خلالها قيمة ما تملكه مصر من آثار وأماكن سياحية أخري، فضلا عن تولى المتخصصين بمجال الإعلام إدارة وإنتاج المواد المبثة عبر القناة، وحسن مظهر مقدمها، إذ أن كل هذه الأشياء هى صورة مصر أمام العالم.
وعبرت النائبة عن استياءها من تدنى دور الإعلام فى أداء دوره الترويجي للسياحة المصرية، حتى بات عاجزا عن التصدي للهجمات التى يشنها الإعلام المعادي لمصر والذي يعمل على هدم السياحة دائما، مطالبة بأن يكون هناك لجنة مكونة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، لتقييم دور الإعلام المصري فى تصديه للإعلام المضاد الخادم للقطاع السياحي فى مصر.
من جانبه، أشاد النائب حسين حسن، عضو اللجنة، بفكرة إطلاق أول قناة مصرية متخصصة فى القطاع السياحي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، إذ تعتبر خطوة جيدة للترويج للمعالم السياحية التى تتمتع بها مصر، غير أنه لا يمكن الاعتماد عليها أو على السوشيال ميديا عامة اعتمادا كليا فى تنمية القطاع السياحي وجذب السياح، وذلك لتركيزها على الأشخاص لا المجتمعات، على حدقوله.
وأكد "حسن" لـ"صدى البلد" على أن الإعلام الحكومى والخاص هو العامل الأهم فى الترويج لمنشآتنا السياحية، والتى تفتقد كثيرا ﻹعلام قوي يقوم بالترويج بها، فضلا عن تدنى دور مكاتب العلاقات العامة فى إدارة وترويج السياحة المصرية، رغم الإمكانيات السياحية الهائلة التى تتمتع بها مصر، أبرزها امتلاك أكثر من ثلث آثار العالم.
وعبر عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان عن استياءه من الطريقة التى يدار بها القطاع السياحي، ومن تداخل المؤسسات الأخري فى عملها، الأمر الذي أدى إلى ركود القطاع وتدهوره وتدنى الواردات منه، بالمقارنة بدول أخري عربية مثل المغرب وتونس ولبنان، على الرغم من عدم امتلاكها نفس إمكانياتنا، إلا أنها تتمتع بإدارة جيدة استطاعت من خلالها تنمية القطاع وجذب أكبر عدد من السياح.
وتابع النائب: التفرقة بين وزارارت الآثار والسياحة والطيران المدني، خلق نوع من الفوضى إلى حد ما بالقطاعات الثلاث، وأدى إلى تداخل عملهم، مطالبا بأن تدمج هذه الوزارات فى وزارة واحدة، لاسيما وأنها تتشابه فى وظائفها وعملها كثيرا.
فيما عبر النائب محمد عبده، عن استياءه من إهمال الحكومة والإعلام للقطاع السياحي، وعدم وجود خطة واضحة من الحكومة لتنمية القطاع.
وثمن "عبده" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إطلاق قناة متخصصة بالشأن السياحي عبر الانستجرام، مؤكدا على أنه أول من طالب بإنشاء قناة متخصصة لتوعية الناس بالقطاع السياحي ودوره فى إحداث تقدم ملحوظ للاقتصاد المصري، والترويج للمنتجعات السياحية والآثار التى نمتلكها، منتقدا الأداء الإعلامى المتواضع فى الترويج للسياحة.
وناشد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، الدولة بتكثيف جهودها لتنمية قطاع السياحة، والذي إن لاقى الاهتمام الذي يليق به ستعود على الدولة بدخل يتعدى ال 100 مليار جنية، مضيفا بأن القطاع السياحي ليس من وظائف واهتمام وزير السياحة فحسب، لكنه قطاع قومي يجب أن يحظى على اهتمام الرئيس السيسي وأن يضعه على رأس اهتماماته.