البنتاجون يبيع صواريخ AIM 120 لبريطانيا والدنمارك بـ 740 مليون دولار

صادقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على بيع صواريخ لبريطانيا والدنمارك بقيمة 740 مليون دولار.





وذكرت وكالة التعاون الأمني والدفاع الأمريكية أن البنتاجون وافق على بيع صواريخ جو جو، من طراز "أيه أي أم 120 (AIM120)" إلى من بريطانيا والدنمارك، موضحة أن قيمة صفقة الصواريخ لبريطانيا تبلغ 650 مليون دولار، بينما تصل للدنمارك 90 مليون دولار.



