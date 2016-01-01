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أخبار العالم

البنتاجون يبيع صواريخ AIM 120 لبريطانيا والدنمارك بـ 740 مليون دولار

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:36 ص
صدى البلد
حسن محرم
صادقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على بيع صواريخ لبريطانيا والدنمارك بقيمة 740 مليون دولار.

وذكرت وكالة التعاون الأمني والدفاع الأمريكية أن البنتاجون وافق على بيع صواريخ جو جو، من طراز "أيه أي أم 120 (AIM120)" إلى من بريطانيا والدنمارك، موضحة أن قيمة صفقة الصواريخ لبريطانيا تبلغ 650 مليون دولار، بينما تصل للدنمارك 90 مليون دولار.

ووفقا للوكالة فإن بريطانيا طلبت 200 صاروخ متوسط المدة من صواريخ إيه آي إم 120، بالإضافة إلى حاويات صواريخ ومعدات نظام الأسلحة والاختبار، في حين حصلت الدنمارك على 28 صاروخًا من نفس الطراز.

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