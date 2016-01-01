احمي نفسك من مرض السكر بهذه الأطعمة

أطعمة عديدة يغفل مريض السكر عن تناولها لكنها فى المقابل تساعد في السيطرة على مرض السكري، لذلك نقدّم إليك أهم تلك الأطعمة وفقاً لموقع "بولد سكاى الهندى":
1. الأسماك الدهنية: مثل الأنشوجة والسلمون والرنجة والماكريل والسردين والتى التي تعود بالفائدة على مرضى السكري لغناها بالأوميجا 3.
2. الخضراوات الورقية: تحتوي على عناصر غذائية حيوية ومعادن تساعد في تقليل مستوى سكر الدم الصائم لمرضى السكري من النوع 2 أو الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتساعد في حماية عينيك من اعتام عدسة العين وانسداد البقعة، الناتجة عن مضاعفات مرض السكري.
3. القرفة: فعالة في خفض مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين إذا استهلكت القرفة لمدة 3 أشهر ، يمكن أن تسيطر على الهيموجلوبين الذي يحدد مستوى السكري على المدى الطويل. كما أنه يساعد على مستوى السكري من النوع الأول.
4. بذور شيا: تحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات القابلة للهضم وهي مصدر غني للألياف التي تحافظ على فحص مستوى السكر في الدم.
5. الكركم: غنى بمركبات الكركمين التى تساعد في خفض نسبة السكر في الدم
6. القرنبيط: ويساعد في خفض مستوى الأنسولين ويمنع الجذور الضارة من التأثير على الخلايا. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة