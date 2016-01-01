الاثنين.. مؤتمر بالسفارة الصينية على هامش المنتدى الصيني العربي

تعقد السفارة الصينية بالقاهرة مؤتمرا صحفيا الاثنين القادم علي هامش المنتدي الصيني العربي الذي عُقد مؤخرا بالعاصمة الصينية بكين والذي شارك فيه عدد من كبار المسئولين بما فيهم الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري.
وكشفت السفارة الصينية في بيانها ان المؤتمر الصحفي يهدف إلى إيضاح الكثير من التفاصيل المتعلقة ببعض الموضوعات الرئيسية للمنتدي الصيني العربي وتأثيرها علي العلاقة بين الصين ومصر بالإضافة الي الرد علي أسئلة الصحفيين.
وتجدر الإشارة إلى ان السفير سامح شكري وزير الخارجية قد التقي في الثامن من يوليو الجاري "وانج يي" وزير خارجية الصين، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى بكين، والتي يشارك خلالها في الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي الصيني حيث صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أشاد خلال المباحثات بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وما شهدته من ارتقاء إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، بما يعكس تشعب وخصوصية تلك العلاقة، بالإضافة إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من لقاءات متعددة وتفاعل مباشر بين قيادتي البلدين أسهم في تعزيز مستوي التعاون والتنسيق بين البلدين.