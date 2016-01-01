الاثنين.. مؤتمر بالسفارة الصينية على هامش المنتدى الصيني العربي

تعقد السفارة الصينية بالقاهرة مؤتمرا صحفيا الاثنين القادم علي هامش المنتدي الصيني العربي الذي عُقد مؤخرا بالعاصمة الصينية بكين والذي شارك فيه عدد من كبار المسئولين بما فيهم الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري.





وكشفت السفارة الصينية في بيانها ان المؤتمر الصحفي يهدف إلى إيضاح الكثير من التفاصيل المتعلقة ببعض الموضوعات الرئيسية للمنتدي الصيني العربي وتأثيرها علي العلاقة بين الصين ومصر بالإضافة الي الرد علي أسئلة الصحفيين.



