5 علامات تظهر على طفلك تنذر بأمراض كارثية

أعراض عديدة تظهر على الطفل وتغفلها الأم لكنها تحمل الكثير من الكوارث الصحية، حيث يجب أن تتوقفى عندها وتلجأي إلى طبيب الأطفال فورا إذا ظهرت عليه أي من هذه الأعراض، فإليك أهم تلك الأعراض وفقا لموقع "هيلث كير":





1ـ ارتفاع الحرارة فوق الـ38.. درجة الحرارة التي تزيد على 38 درجة مئوية قد تكون خطيرة. عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 4 أشهر، يجب الانتباه إلى سلوك الطفل أثناء الحمى. إذا كان الطفل نشطًا ولا يظهر أي تغييرات سلوكية، فلا داعي للقلق.





2ـ صعوبة التنفس.. يتنفس الطفل بشكل أسرع وأصعب من الطبيعي ويبدو أنه يعمل بجد للتنفس فيكون ذلك مؤشراً لإصابته أو التهاب الشعب الهوائية.





3ـ شفائف زرقاء .. يجب عدم تجاهلها فقد يكون السبب نقص في الأكسجين في الدم أو بسبب مشكلة في الدورة الدموية.





4ـ كثرة العطش.. قد يكون مؤشراً لإصابة طفلك بمرض السكري من النوع الأول.



