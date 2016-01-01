ننفرد بنشر تفاصيل جديدة عن الآثار المضبوطة في المنيا

كشفت مصادر بالآثار تفاصيل جديدة ننفرد بنشرها عن الآثار التي تم ضبطها لدى تشكيل عصابي تمكّن ضباط مباحث الآثار بالمنيا بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي والأمن العام، من القبض عليه، وتخصّص هذا التشكيل في التنقيب عن الآثار ويقوده مهندس حر مقيم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ويبلغ من العمر خمسين عامًا.





وقالت المصادر إن المكان الذي تم الحفر فيه غير مملوك للآثار، ويقع في منطقة وعرة في باطن الجبل بين منطقتي الشيخ عبادة وبني حسن وعلي حدود مركز ملوي وأبو قرقاص، وأن اللصوص كانت لديهم سيارات دفع رباعي قادرة علي الوصول للأماكن الوعرة، كما كانت لديهم الأدوات والمعدات اللازمة للحفر في تلك الأماكن، إضافة انتماء أعضاء التشكيل العصابي لعدة مدن ومحافظات وهو ما يثير تساؤلات عن التشكيل ومدي دقته وتنظيمه.





وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن المكان الذي تم ضبطه نتيجة الحفر خلسة هو موقع أثري وليس مدينة، وهو عبارة عن مغارات ومقابر صخرية كانت قديمًا عبارة عن محاجر، وقد أعيد استخدامها في عصر آخر وتحديدًا العصر اليوناني الروماني، حيث مثلت تلك المقابر ملاذًا للأقباط من الاضطهاد في العصر الروماني، وحولوا بعضها إلي مغارات للصلاة، وعاشوا فيها لسنوات طويلة.



