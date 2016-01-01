ارتفاع أرصدة قروض قطاع التجارة خلال 3 أشهر

ارتفعت أرصدة القروض الموجهة بقطاع التجارة لنحو 89.341 مليار جنيه في فبراير مقابل 87.7 مليار جنيه في يناير الماضي مقارنة بـ 85.904 مليار جنيه في ديسمبر السابق له.





وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان أرصدة القروض لقطاع الصناعة بلغت 222.904 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 218.62 مليار جنيه في يناير السابق له ومقارنة بـ216.411 مليار جنيه في ديسمبر السابق عليه.



