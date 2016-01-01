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اقتصاد

ارتفاع أرصدة قروض قطاع التجارة خلال 3 أشهر

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
محمد يحيى
ارتفعت أرصدة القروض الموجهة بقطاع التجارة لنحو 89.341 مليار جنيه في فبراير مقابل 87.7 مليار جنيه في يناير الماضي مقارنة بـ 85.904 مليار جنيه في ديسمبر السابق له.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان أرصدة القروض لقطاع الصناعة بلغت 222.904 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 218.62 مليار جنيه في يناير السابق له ومقارنة بـ216.411 مليار جنيه في ديسمبر السابق عليه.

وبلغت أرصدة قروض قطاع الزراعة بالعملة المحلية إلي 9.91 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 9.6 مليار جنيه في يناير السابق له بزيادة بلغت 310 ملايين جنيه، ومقارنة بـ 9.52 مليار جنيه في ديسمبر السابق له بفارق 390 مليون جنيه.

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