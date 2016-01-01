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محافظات

اختتام فعاليات الملتقي العربي الأول لدعم دور الشباب بشرم الشيخ

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 06:47 ص
صدى البلد
ايمن محمد
اختتمت فعاليات الملتقى العربي الأول لدعم دور الشباب في التنمية المستدامة، والذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو الحالي، بحضور عدد من الخبراء في مجال التنمية المستدامة من مصر والوطن العربي.

وتم على هامش الملتقى تكريم الدكتورة زهرة بنت سعد المعبي من المملكة العربية السعودية.

كما منح الملتقى العربي الأول، الدكتورة زهرة المعبي، الدكتوراه الفخرية تقديرًا لجهودها في خدمة المجتمع.
اختتام فعاليات الملتقي العربي الأول لدعم دور الشباب بشرم الشيخ

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اختتام فعاليات الملتقي العربي الأول لدعم دور الشباب بشرم الشيخ

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