اختتام فعاليات الملتقي العربي الأول لدعم دور الشباب بشرم الشيخ

اختتمت فعاليات الملتقى العربي الأول لدعم دور الشباب في التنمية المستدامة، والذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو الحالي، بحضور عدد من الخبراء في مجال التنمية المستدامة من مصر والوطن العربي.



وتم على هامش الملتقى تكريم الدكتورة زهرة بنت سعد المعبي من المملكة العربية السعودية.



كما منح الملتقى العربي الأول، الدكتورة زهرة المعبي، الدكتوراه الفخرية تقديرًا لجهودها في خدمة المجتمع.