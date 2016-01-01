بدون أدوية.. نوع من الأعشاب يحارب الكوليسترول بسرعة فائقة

الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم وأكثرها شعبية هو الشاي الأخضر، ولكن يغفل الكثيرون عن أهمية تناول كوب من مغلى الريحان وفوائده الصحية المدهشة والتى يبرزها موقع "هيلث كير" والتى لخصها في خفض الكوليسترول وإنقاص الوزن، وهذه هي فوائدها:





1. الريحان.. يخفض الكوليسترول ويساعد في إنقاص الوزن فهو يخفض الكوليسترول السيئ ويزيد من الكوليسترول الجيد.





2. يحمي معدتك.. يساعد فى خفض أحماض المعدة وبالتالى التقليل من الأعراض المزعجة للأصابة بالقرح





3. يخفض سكر الدم.. يخفض نسبة السكر في الدم والوقاية من أعراض مرض السكري مثل زيادة الوزن وزيادة إفراز الأنسولين في الدم ومقاومة الأنسولين و وارتفاع ضغط الدم و نسبة الكوليسترول.



