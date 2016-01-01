فرانس برس عن الدون: هذا هو رونالدو الذي لا يعرف لطموحه حد

في سن 33 عاما، و5 كرات ذهبية و3 لأكبر بطولات أوروبية، أتخذ كريستيانو رونالدو، خطوة غير المتوقع، بالانضمام إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في تحدي أخير له، في تحول يعكس مدى طموحه الذي ليس له حدود، بحسب وصف وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".





"لقد فكرت كثيرا، وأعتقد أن اللحظة جاءت لأفتح مرحلة جديدة في حياتي"، يقول الدون، في خطاب نشره النادي المارينجي عصر أمس، فمن أجل أن يقنع الدولي البرتغالي بالانضمام إلى صفوفه، أعلن النادي الإيطالي أنه قادر على دفع 100 مليون يورو إلى الريال.





توضح الوكالة الفرنسية أن رونالدو سيقضى 4 أعوام مع اليوفي، أي حتى 30 يونيه 2022، وهو الخبر الذي لاقى قفزة في مؤشرات البورصة في ميلان، حيث ارتفعت أسهم اليوفونتس بنسبة 5.71%، مساء أمس الثلاثاء، بعدما ارتفع بنسبة 37,7% منذ 28 يونيه الماضي، حيث بدأت الشائعات حول هذا الانتقال.





كان من الممكن أن يظل الدون في الريال بكل ألقابه، حتى التقاعد السعيد، غير أن هذا عكس شخصية هذا اللاعب المعجزة لكرة القدم، الذي لا يعرف طموحه أي حد.





تلفت الوكالة إلى أن النجم الكبير هو لاعب نهم جدا، يقول في حديث أجراه في نوفمبر الماضي، بعد حصوله على كرة ذهب جديدة جعلته يتفوق على غريمه التقليدي، ليونيل ميسي:" أريد 7 أطفال والكثير من كرات الذهب"، أنه الدون الوحيد القادر على إعلان ذلك، الذي يغلق آذانه عن جميع الانتقادات وحول الآنا لديه المفرطة.



