ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فرانس برس عن الدون: هذا هو رونالدو الذي لا يعرف لطموحه حد

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
حسن محرم
في سن 33 عاما، و5 كرات ذهبية و3 لأكبر بطولات أوروبية، أتخذ كريستيانو رونالدو، خطوة غير المتوقع، بالانضمام إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في تحدي أخير له، في تحول يعكس مدى طموحه الذي ليس له حدود، بحسب وصف وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

"لقد فكرت كثيرا، وأعتقد أن اللحظة جاءت لأفتح مرحلة جديدة في حياتي"، يقول الدون، في خطاب نشره النادي المارينجي عصر أمس، فمن أجل أن يقنع الدولي البرتغالي بالانضمام إلى صفوفه، أعلن النادي الإيطالي أنه قادر على دفع 100 مليون يورو إلى الريال.

توضح الوكالة الفرنسية أن رونالدو سيقضى 4 أعوام مع اليوفي، أي حتى 30 يونيه 2022، وهو الخبر الذي لاقى قفزة في مؤشرات البورصة في ميلان، حيث ارتفعت أسهم اليوفونتس بنسبة 5.71%، مساء أمس الثلاثاء، بعدما ارتفع بنسبة 37,7% منذ 28 يونيه الماضي، حيث بدأت الشائعات حول هذا الانتقال.

كان من الممكن أن يظل الدون في الريال بكل ألقابه، حتى التقاعد السعيد، غير أن هذا عكس شخصية هذا اللاعب المعجزة لكرة القدم، الذي لا يعرف طموحه أي حد.

تلفت الوكالة إلى أن النجم الكبير هو لاعب نهم جدا، يقول في حديث أجراه في نوفمبر الماضي، بعد حصوله على كرة ذهب جديدة جعلته يتفوق على غريمه التقليدي، ليونيل ميسي:" أريد 7 أطفال والكثير من كرات الذهب"، أنه الدون الوحيد القادر على إعلان ذلك، الذي يغلق آذانه عن جميع الانتقادات وحول الآنا لديه المفرطة.

يتابع الدون:" وهذا يعني أنني لا أتوقف هنا. طالما أنا ألعب، فأنا طموح للفوز بكل شيء أستطيع الفوز به".

ترشيحاتنا

عمر جابر يقترب من الانضمام إلى بيراميدز

برلماني يكشف أسباب انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي

يارا تنشر صورة خلال مشاهدتها مبارة فرنسا وبلجيكا

احمي نفسك من مرض السكر بهذه الأطعمة

القبض على مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بتهمة الرشوة

رياض محرز ينتقل إلى مانشستر سيتي ليصبح أغلى لاعب عربي.. رسميا

ديلي ميل: تكلفة خيالية لزيارة ترامب إلى المملكة المتحدة

فرنسا وبلجيكا .. الديوك إلى نهائي المونديال بهدف أومتيتي .. فيديو وصور

شوبير يعلق على تأهل فرنسا لنهائي مونديال روسيا

رشا نبيل: ساعات ويتم كشف غموض حادث أطفال المريوطية .. فيديو

محمد رمضان يحيي الذكرى الثالثة لرحيل عمر الشريف

خبير جنائي يكشف خطوات عمل الداخلية للتعامل مع جرائم القتل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

موضة فساتين سواريه 2018.. صور

فيديو

محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة
والدة المتوفي بسبب اللدغ بـ منية السعيد: مكنش معايا غيره.. فيديو
طه جبريل: معظم قضايا الرقابة الإدارية ضبطت في حالة التلبس بالرشوة والفساد.. فيديو
صياد أفاعي يكشف سبب انتشار الثعابين بكثرة داخل منية السعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟