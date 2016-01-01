إطلالة هنا الزاهد بتوقيع صنع في الصين تبهر متابعيها

نشرت الفنانة الجميلة هنا الزاهد صورة لها وهي ترتدي ملابس صينية، وكانت إطلالة هنا الزاهد بتوقيع صنع في الصين.





وبدت عليها الأناقة والجاذبية في هذه الملابس، حيث ظهرت الملابس بشكل متناسب ومتسق، وقد علقت على الصورة التى نشرتها قائلة: "شكرا بجد يا احلى 125 ألف متابع في الدنيا، على الإنستجرام".





فستان هنا الزاهد بتوقيع صنع في الصين:





وتميز فستان هنا بأنه طويل وواسع، وقد كان الجزء العلوي منه باللون الأحمر، والجزء السفلي منه باللون الأبيض، وعليه نقوشات حلزونية وكأنه يشبه كثيرا الملابس الصينية، وهو ما جعلها تطل بمظهر جذاب ومميز للغاية.





مكياج إطلالة هنا الزاهد بتوقيع صنع في الصين:





ولم تتكلف هنا في وضع المكياج فقد اكتفت بعمل سموكي ايز حول عينيها، مع الروج الأحمر الذي تناسب كثيرا مع إطلالتها الجميلة، والتي قامت بعمله الميكب ارتيست غادة فؤاد.





شعر إطلالة هنا الزاهد بتوقيع صنع في الصين:



