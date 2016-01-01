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فن

طرح تذاكر حفل أحلام في لوس أنجلوس

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن بدء طرح تذاكر حفلتها المُرتقبة على مسرح الدولبي الشهير بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وهو نفس المسرح الذي تقام عليه فعاليات توزيع جوائز الأوسكار كل عام، وذلك يوم 21 يوليو المُقبل. 

وأكدت أحلام من خلال تغريدة لها على "تويتر" أن عملية شراء التذاكر تتم إليكترونيًا، فعلقت قائلة: "تنبيه شراء تذاكر حفلي في لوس انجلوس بتاريخ ٢١/٧/٢٠١٨ فقط على موقع #تكت_ماستر #ticketmaster ما عندنا موقع ثاني لبيع التذاكر". 

وتستعد أحلام، لإحياء حفل غنائي على المسرح الجنوبي بمدينة جرش الأردنية يوم 27 يوليو، وذلك على هامش فعاليات مهرجان جرش في الأردن، بدورته الـ33، التي تستمر في الفترة من 19 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل، بمشاركة نجوم الغناء العربي.

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