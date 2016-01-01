طرح تذاكر حفل أحلام في لوس أنجلوس

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن بدء طرح تذاكر حفلتها المُرتقبة على مسرح الدولبي الشهير بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وهو نفس المسرح الذي تقام عليه فعاليات توزيع جوائز الأوسكار كل عام، وذلك يوم 21 يوليو المُقبل.





وأكدت أحلام من خلال تغريدة لها على "تويتر" أن عملية شراء التذاكر تتم إليكترونيًا، فعلقت قائلة: "تنبيه شراء تذاكر حفلي في لوس انجلوس بتاريخ ٢١/٧/٢٠١٨ فقط على موقع #تكت_ماستر #ticketmaster ما عندنا موقع ثاني لبيع التذاكر".



