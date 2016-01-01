الطريقة المثلى لاختيار فستان الزفاف المناسب لشكل جسمك

تحتار كل فتاة عند اختيار فستان زفافها وهو ما يضعنا أمام أخطاء كبيرة ولا يمكن علاجها في يوم الفرح، ويمكن أن تظهر بعضهن بإطلالة غير موفقة في يوم زفافها، وهو ما يفسد يوم الزفاف والتي تحلم به كل فتاة، ولكن يمكن بطرق بسيطة أن تعرفي الطريقة المثلي لاختيار فستان الزفاف المناسب لشكل جسمك.





حيث يعد فستان الزفاف من أهم الفساتين التي يجب أن تولى العروس اليها اهتماما كبيرا، وذلك لكي تختار الأنسب والشكل الذي لطالما كانت تحلم به، ولأن شكل جسم الفتاة يختلف من واحدة إلى اخرى، لذا لا يتناسب شكل الفساتين الخاصة بيوم الزفاف مع كل الفتيات، ولكن في هذا التقرير نناقش كيفية اختيار الشكل الأنسب لكل الأجسام في اختيار الفساتين، وهي:





1- الجسم التفاحة في اختيار فستان الزفاف المناسب:

ويختلف شكل جسم المرأة التفاحة حيث انه يكون مليئا من الجزء العلوي، ورفيعا من الجزء السفلي، ويمكن مع هذا الجسم ان ترتدي الفتاة الفستان السليم، او الفستان المنفوش، او حتى الفستان الفساتين القصيرة، ولكن الأنسب لها هو الفساتين التي تأخذ شكل الجسم (السليم).





2- جسم الكمثري في اختيار فستان الزفاف المناسب:

يمكن لجسم المرأة الذي يأخذ شكل الكمثرى، وهو عبارة عن جسم رفيع من الجزء العلوي، وممتلئ من الجزء السفلي، ويمكن ايضا ان يتناسب معها التلات انواع من الفساتين، ولكن يبقى الأنسب في هذه الحالة هو الفستان السليم.





3- الجسم العادي في اختيار فستان الزفاف المناسب:

ويمكن للفتيات ذوات الجسم العادي وهو الجسم التي تكون فيها كمية الدهون موزعة على جميع انحاء الجسم ان يتناسب معها الفساتين السليم، والفساتين المنفوشة القصيرة، حيث انها تعطيه شكلا منمقا وجذابا للغاية، وذلك لأن هذا الجسم ليس به عيوب يداريها، ولكن فساتين السندريلا يمكن أن تظهر الجسم بمظهر أطول من اللازم، وأن تخرب إطلالة العروسة.



