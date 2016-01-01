ترامب يهاجم أعضاء الناتو: ينبغي أن تدفعوا أكثر

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من جديد دولا في حلف الناتو، موضحا أن هذه الدول لا تفي منذ سنوات بالتزاماتها فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي.





وأوضح ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على فيسبوك، قبيل انطلاق قمة الناتو، اليوم الأربعاء، في بروكسيل: "دول الناتو ينبغي أن تدفع أكثر، والولايات المتحدة ينبغي أن تدفع أقل، غير عادل جدا!".





ويأتي هذا التصريح في ظل التوتر بين الولايات المتحدة ودول أعضاء في حلف الناتو لا سيما في ظل الاختلاف على بعض السياسات الخارجية، إضافة إلى وضع ترامب تعريفات جمركية تضر بمنتجات بعض هذه الأعضاء، من بينها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآخرى.



