عصرية أو كلاسيكية إليك أنسب فستان زفاف يناسبك.. صور

اقترب موعد زفافك وبالطبع تحلمين أن تكونى ملكة متوجة في هذه الليلة، إذن كل ما يشغلك الآن هو اختيار الفستان المناسب الذي يظهرك بإطلالة مميزة ويخفى فى الوقت نفسه عيوب جسمك، ويواكب الموضة سواء كنت قصيرة أو طويلة كلاسيكية أو تفضلين إطلالة مختلفة، إذًا إليك أبرز صيحات موضة فساتين الزفاف يقدمها موقع "برايت سايد".





فستان زفاف بإطلالة ملكية كلاسيكية





إذا كنت ممن يميلون إلى الكلاسيكية فى إختيارتهم لأزيائهم فحتما سيبهرك فستان الزفاف مع الذيل الطويل كونها من الصيحات التي لا تنتهي موضتها و تكون بقصة A Line واسعة قليلًا مع الذيل فهى تمنح العروس إطلالة ملكية كلاسيكية.





فستان زفاف بإطلالة أنثوية مختلفة





أما إذا كنت تريدين الظهور بإطلالة مثيرة فحتما ستبهرك فستان حورية البحر فيأتى تلك الفستان بتصميم ضيق في منطقة الركبتين، ثم تتسع تدريجيًا.





فستان زفاف لمحبات التجديد





لمحبات التجديد اعتمدي صيحة الـHigh Low وتكون فيها التنورة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف مع اعتماد حذاء بكعب عالٍ وتتميز تلك الإطلالة بالعصرية أكثر لكل عروس تبحث عن الاختلاف والتمييز.



