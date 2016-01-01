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وزير الرياضة: نمتلك أصولاً شبابية تؤهلنا لجذب الأحداث الدولية الكبرى.. فيديو

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 07:01 ص
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
محمد رشاد
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة بدأت رحلة اكتشاف المواهب الرياضية والتى تستمر فى الفترة المقبلة، لرفع اسم مصر فى المحافل الدولية، مشيرا إلى أن من لدية موهبة حقيقة يرسل للوزارة فيديو بذلك ودورنا مساندة كافة المواهب المهمشة. 

وقال الوزير فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع على قناة "صدى البلد": "لدينا برامج تأهيلية وخطط للاستعداد لتلك المشاركات حتى يرتفع علم مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية، وستكون مصر خلال الفترة المقبلة جاذبة للأحداث الكبرى، لأننا نمتلك أصولا رياضية وشبابية قادرة على استضافة أكبر البطولات والأحداث الدولية الكبرى، لابد ان يكون لدينا محمد صلاح كثيرا فى الفترة المقبلة كنموذج مشرف لمصر".

واستطرد الوزير: "نسعى أن تكون العلاقات الرياضية والشبابية قوة ناعمة لمصر، ونركز خلال الفترة القادمة على دعم العلاقات الرياضية والشبابية الدولية، فلدينا مشاركات مصرية إفريقية وقارية".

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