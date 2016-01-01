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أخبار العالم

تعرف على الحد الأدنى لرواتب السعوديين في الربع الأول من 2018

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 06:41 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ارتفع متوسط الأجر الشهرى للسعوديين إلى 10089 ريالا خلال الربع الاول من 2018 مقابل 3768 ريالا لغير السعوديين مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى 2017، حيث شهد متوسط رواتب السعوديين زيادة بنسبة 2% من 9939 ريالا.

كما سجل متوسط رواتب الأجانب زيادة بنسبة 3% من 3674 ريالا وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا.

وبحسب بيانات الهيئة وصل متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين خلال الربع الاول من العام الحالي إلى نحو 10289 ريالا مقابل 9230 ريالا للسعوديات العاملات، بينما بلغ متوسط الأجر الشهري العام لجميع العاملين فى السعودية خلال نفس الفترة نحو 6210 ريالات.

وعلى صعيد توزيع متوسط الأجر الشهري تبعا لنوع القطاع أوضحت البيانات، أن متوسط أجر السعوديين العاملين فى القطاع الحكومي بلغ نحو 11095 ريالا مقابل 10298 ريالا للأجانب، ووصل متوسط أجر السعودي إلى نحو 7197 ريالا فى المنشآت الخاصة و3899 ريالا لغير السعودي.

وأشارت البيانات إلى أن أعلى متوسط أجر شهرى للعاملين كان فى الفئة العمرية بين 50 و54 عاما للعامل السعودي بـ14251 ريالا مقابل 6189 ريالا للعامل الأجنبي فى الفئة العمرية 65 فأكثر.

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