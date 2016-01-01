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فن

نجوم الفن يشاركون في تكريم عبدالرحمن أبوزهرة واسم حسين رياض

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 06:53 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يكرم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج القدير محمد الخولي اسم الرائد الراحل الفنان القدير حسين رياض والقدير عبد الرحمن أبو زهرة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 11 يوليو 2018 بالمسرح القومي بالعتبة.

يحضر الحفل الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة هبة رشوان مجموعة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع منهم: الفنانة القديرة سميحة أيوب، وسميرة عبد العزيز، ورجاء حسين، وعفاف شعيب، وآمال رمزي، ونادية رشاد، وحنان شوقي.

كما يحضر حفل التكريم أيضًا الفنان القدير رشوان توفيق، وأشرف عبد الغفور، وسمير صبري، وحسن يوسف، وأحمد عبد العزيز، ومجدي صبحي، وماهر سليم، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما.
نجوم الفن يشاركون في تكريم عبدالرحمن أبوزهرة واسم حسين رياض

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