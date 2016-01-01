ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

طرح ألبوم عمرو دياب الجديد خلال أيام

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:06 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
سعيد فراج
أكد الفنان نادر حمدي من خلال يوميات حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، اقتراب طرح ألبوم الهضبة عمرو دياب خلال أيام، إذ يعود نادر للتعاون مع الهضبة في هذا الألبوم بعد فترة طويلة من الغياب.

وأجاب نادر حمدي عبر يوميات حسابه الشخصي على "انستجرام" على سؤال طرحه شخص عليه قائلًا: "هو ألبوم عمرو دياب امتى؟"، ليرد نادر قائلًا: "خلال أيام إن شاء الله".

وكان "صدى البلد" قد أكد استعداد الهضبة لحملة تسويقية ضخمة لألبومه الجديد قبل طرحه خلال أيام، من المنتظر أن يبدأها عقب الإنتهاء من كأس العالم.

ويتعاون عمرو دياب في حملته التسويقية للألبوم مع أحد أكبر شركات الاتصالات، بالإضافة إلى أحد أكبر شركات المياة الغازية، والتي سبق وتعاون معهما في ألبومه السابق "معدي الناس" الذي طرحه في صيف 2017.

ومن المرجح أن يطرح عمرو دياب ألبومه في أواخر يوليو الجاري، لكنه لم يستقر على الموعد النهائي لطرحه حتى الآن، إذ بدأت أحد شركات المحمول إطلاق خدمة خاصه له باسم الهضبة ترقبًا لطرح الألبوم.

ويتعاون عمرو دياب في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والشعراء الذي يعود للتعاون معهم بعد غياب فترة، منهم: نادر حمدي وعمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر وحميد الشاعري وطارق مدكور، بالإضافة إلى الشاعر تامر حسين الذي يكرر التعاون معه هذا العام بعد نجاح أكثر من أغنية له.
طرح ألبوم عمرو دياب الجديد خلال أيام

ترشيحاتنا

بدون أدوية.. نوع من الأعشاب يحارب الكوليسترول بسرعة فائقة

محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو

الآثار تعلن عن كشف أثري مهم .. السبت القادم.. فيديو

التونة المعلبة تهدد حياتك.. وطريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل

تعرف على الحد الأدنى لرواتب السعوديين في الربع الأول من 2018

الشاطر: بيراميدز ضم ثنائي المصري البورسعيدي بـ 65 مليون جنيه

تأجيل طرح الجزء الخامس من سلسلة أفلام إنديانا جونز لعام 2021

«بأي ذنب قتلت».. مقتل ثلاثة أطفال بالمريوطية وسط غموض حول الواقعة.. ونواب البرلمان يطالبون بإعدام المجرمين.. ويكشفون محاور مواجهة ظاهرة القتل والخطف

مصادر: تصفية 11 عنصراً إرهابياً في وكر بالعريش

الإفتاء تكشف بالدليل عدم حرمة زيارة المرأة للقبور

فتة الأرانب بطريقة رانيا الجزار

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا والقنوات الناقلة لكأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

فيديو

الآثار تعلن عن كشف أثري مهم .. السبت القادم.. فيديو
التونة المعلبة تهدد حياتك.. وطريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل
حضري كمبوت الخوخ فى المنزل مع نجلاء الشرشابي
محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟