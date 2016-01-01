طرح ألبوم عمرو دياب الجديد خلال أيام

أكد الفنان نادر حمدي من خلال يوميات حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، اقتراب طرح ألبوم الهضبة عمرو دياب خلال أيام، إذ يعود نادر للتعاون مع الهضبة في هذا الألبوم بعد فترة طويلة من الغياب.



وأجاب نادر حمدي عبر يوميات حسابه الشخصي على "انستجرام" على سؤال طرحه شخص عليه قائلًا: "هو ألبوم عمرو دياب امتى؟"، ليرد نادر قائلًا: "خلال أيام إن شاء الله".



وكان "صدى البلد" قد أكد استعداد الهضبة لحملة تسويقية ضخمة لألبومه الجديد قبل طرحه خلال أيام، من المنتظر أن يبدأها عقب الإنتهاء من كأس العالم.



ويتعاون عمرو دياب في حملته التسويقية للألبوم مع أحد أكبر شركات الاتصالات، بالإضافة إلى أحد أكبر شركات المياة الغازية، والتي سبق وتعاون معهما في ألبومه السابق "معدي الناس" الذي طرحه في صيف 2017.



ومن المرجح أن يطرح عمرو دياب ألبومه في أواخر يوليو الجاري، لكنه لم يستقر على الموعد النهائي لطرحه حتى الآن، إذ بدأت أحد شركات المحمول إطلاق خدمة خاصه له باسم الهضبة ترقبًا لطرح الألبوم.



ويتعاون عمرو دياب في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والشعراء الذي يعود للتعاون معهم بعد غياب فترة، منهم: نادر حمدي وعمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر وحميد الشاعري وطارق مدكور، بالإضافة إلى الشاعر تامر حسين الذي يكرر التعاون معه هذا العام بعد نجاح أكثر من أغنية له.