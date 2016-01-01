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محافظات

كتاب طبي لخدمة أعضاء عمومية المصري

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 07:53 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
أصدر مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية كتابًا طبيًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

واكد أحمد عوض عضو مجلس ادارة المصري أن الكتاب يضم قائمة كبيرة بأسماء وعناوين عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء ومعامل التحليل ومراكز الأشعة التي ستقدم خدماتها لأعضاء الجمعية العمومية.

ولفت عوض إلى أن الخدمة ستقدم بقيمة مادية مخفضة كثيرًا مقارنةً بالقيمة التي تقدمها تلك الجهات لعملائها الآخرين.

وأشار عوض إلى أنه سيتم توزيع الكتاب من خلال إدارة العلاقات العامة بفرع الضواحي وذلك للأعضاء المسددين لاشتراك السنة المالية 2019/2018 بعد الاطلاع على بطاقة العضوية الجديدة.
كتاب طبي لخدمة أعضاء عمومية المصري

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