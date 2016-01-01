تدريب طلاب جامعة الزقازيق على تقبل ثقافة العمل الحر.. صور

نظمت جامعة الزقازيق بالتعاون مع وزارة القوي العاملة، أولى ندوات التوعية لتدريب الطلاب خلال فترة إجازة نهاية العام الدراسي على ثقافة العمل الحر، نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، في إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين برعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان والدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة.





وقال "سعفان": إن الندوات تهدف إلي تدريب الطلاب على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وتأكيد أهمية التدريب المهنى والتحويلى فى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل بالجامعة ترتكز إلى الاستفادة من خبرات الطرفين فى هذا المجال.





كما تهدف إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب فى مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية، وحثهم علي الإبداع، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف.





أقيمت الندوة الأولي في معهد إعداد القادة بالمدينة الجامعية لجامعة الزقازيق وقدم أشرف مرزوق معاون وزير القوي العاملة محاضرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومفهومها وأهدافها والمعوقات والمشكلات في بيئة العمل.





من جانبها قدمت سهام محمد مسئول التشغيل بالمكتب الفني للوزير محاضرة عن كيفية إعداد الشباب أنفسهم لسوق العمل قبل تخرجهم من الجامعة بما يتطلبه سوق العمل داخل وخارج مصر.





وأضافت أن سوق العمل لا يعتمد علي شهادة الخريج فقط، ولكن يعتمد على الخريج الجاهز الذي يكون عنده الخبرة التي تعطيه أولوية للالتحاق في سوق العمل في أسرع وقت.





وطالب الشباب بضرورة تنمية ذاتهم وقدراتهم وتنمية مهاراتهم ومعرفة متطلبات سوق العمل علي أن يكون ذلك في المرحلة الجامعية حتى يعد الشاب نفسه لنيل فرصة العمل التي تتناسب طموحاته المستقبلية.



