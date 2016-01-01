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محافظات

28 يوليو.. بدء اختبارات القبول بمدارس التمريض في سيناء

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 07:54 ص
صدى البلد
احمد صالح
قال الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، إن غدًا الخميس آخر موعد لتلقي أوراق القبول في مدارس التمريض على مستوى المحافظة. 

وأضاف أن مواعيد الاختبارات ستكون أيام 28 يوليو الجاري بالنسبة للمتقدمين لمدرسة تمريض العريش (بنين)، و29 من نفس الشهر بالنسبة للمتقدمات لمدرسة تمريض العريش (بنات)، و30 يوليو بالنسبة للمتقدمين لمدرسة الشيخ زويد (بنين)، و31 من نفس الشهر بالنسبة للمتقدمات لمدرسة الشيخ زويد (بنات)، والأول من أغسطس المقبل بالنسبة للمتقدمات لمدرستي تمريض بئر العبد ونخل.

وأشار عبدالفتاح، في تصريح، إلى أن شروط القبول لهذا العام تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي بمجموع لا يقل عن 250 درجة من مدارس محافظة شمال سيناء، وألا يقل السن عن 14 عاما و6 شهور ولا يزيد على 18 عاما في أول أكتوبر المقبل.

كما تضمنت الشروط أيضا ألا تكون الطالبة متزوجة أو يتم زواجها خلال فترة الدراسة لمدة 5 سنوات، وعدم النقل من محافظة إلى أخرى، مع اجتياز الاختبارات النفسية والكشف الطبي عن طريق القومسيون الطبي، والإملاء باللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية، وكشف الهيئة.

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