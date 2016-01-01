ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

فتة الأرانب بطريقة رانيا الجزار

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 08:31 ص
صدى البلد
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل فتة أرنب بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج "نص مشكل" على قناة سى بى سى سفرة.

المقادير:
أرنب
ثوم مفروم
زعتر طازج
كرات
روزمارى طازج
بصل
كرفس
جزر
طماطم
ملح
فلفل أسود
أرز بسمتى
كركم
كاري
توابل كبسة
خبز لبنانى محمر
زيت
ماء
صوص الزبادى"
زبادي
ثوم
زيت
كزبرة خضراء
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير:
* يشوح الأرنب فى الزيت على النار مع البصل والثوم وقطع الجزر والكرفس والكرات والطماطم .
* يضاف الزعتر والروزمارى والملح والفلفل الأسود.
* يضاف الماء ويترك الخليط مغطى حتى تمام نضج الأرنب .
* يقلب الأرز فى الزيت او الزبدة على النار مع البصل والكارى والكركم وتوابل الكبسة.
* يضاف الماء ويترك الخليط حتى تمام نضج الأرز .
* يوضع الخبز المحمر فى طبق التقديم مع تقليبه مع القليل من الصوص .
* يضاف الأرز وقطع الأرنب ويضاف جزء آخر من الخبز والصوص على الوجه ويقدم.

طريقة تحضير صوص الزبادي:
* يشوح الثوم فى الزيت على النار ثم يضاف الزبادى والكزبرة الخضراء والملح والفلفل الأسود .

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2018 .. نسبة النجاح 74% والوزير يعتمدها اليوم

أكبر شركة نفط بالعالم تستثمر في السعودية بهذه الطريقة

أمين الفتوى: ذهب الزينة ليس عليه زكاة إلا في حالة واحدة

بالأسماء..مصرع 4 وإصابة 7 فى انقلاب سيارة بترعة الكلابية بقنا

علي جبر يفجر مفاجأة حول انتقاله إلى نادي بيراميدز

طرح ألبوم عمرو دياب الجديد خلال أيام

بيراميدز يقدم عرضاً خيالياً بـ 60 مليون جنيه لضم نجم الإسماعيلي

سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم

نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع وزارة التربية والتعليم .. خلال ساعات

«بأي ذنب قتلت».. مقتل ثلاثة أطفال بالمريوطية وسط غموض حول الواقعة.. ونواب البرلمان يطالبون بإعدام المجرمين.. ويكشفون محاور مواجهة ظاهرة القتل والخطف

بجنيهين فقط.. كيف تملأين الفراغات بين الحواجب؟

كارثة في اليابان.. 179 قتيلاً حتى الآن جراء الفيضانات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

فيديو

الآثار تعلن عن كشف أثري مهم .. السبت القادم.. فيديو
التونة المعلبة تهدد حياتك.. وطريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل
حضري كمبوت الخوخ فى المنزل مع نجلاء الشرشابي
محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟