فتة الأرانب بطريقة رانيا الجزار

نقدم لكم طريقة عمل فتة أرنب بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج "نص مشكل" على قناة سى بى سى سفرة.



المقادير:

أرنب

ثوم مفروم

زعتر طازج

كرات

روزمارى طازج

بصل

كرفس

جزر

طماطم

ملح

فلفل أسود

أرز بسمتى

كركم

كاري

توابل كبسة

خبز لبنانى محمر

زيت

ماء

صوص الزبادى"

زبادي

ثوم

زيت

كزبرة خضراء

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير:

* يشوح الأرنب فى الزيت على النار مع البصل والثوم وقطع الجزر والكرفس والكرات والطماطم .

* يضاف الزعتر والروزمارى والملح والفلفل الأسود.

* يضاف الماء ويترك الخليط مغطى حتى تمام نضج الأرنب .

* يقلب الأرز فى الزيت او الزبدة على النار مع البصل والكارى والكركم وتوابل الكبسة.

* يضاف الماء ويترك الخليط حتى تمام نضج الأرز .

* يوضع الخبز المحمر فى طبق التقديم مع تقليبه مع القليل من الصوص .

* يضاف الأرز وقطع الأرنب ويضاف جزء آخر من الخبز والصوص على الوجه ويقدم.



طريقة تحضير صوص الزبادي:

* يشوح الثوم فى الزيت على النار ثم يضاف الزبادى والكزبرة الخضراء والملح والفلفل الأسود .