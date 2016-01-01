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أخبار العالم

اليونان تطرد دبلوماسيين روس قدما رشاوي لمسئولين حكومين

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 08:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام يونانية بأن اليونان ستطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس وتمنع دبلوماسيين آخرين من دخول البلاد لقيامهم بأعمال غير قانونية ضد الأمن القومي، واتهامهم بتقديم رشاوي للمسئوليين اليونانيين.

ونقلت صحيفة "كاتيمريني" عن مصادر دبلوماسية رفعية قولها إن هذا القرار جاء ضمن اتهامات للدبلوماسيين الروسيين بأنها تدخلا في الشئون الداخلية لليونان، ومحاولة جمع ونشر المعلومات وتقديم رشوة للمسئولين الحكوميين.

وذكرت المصادر أن اليونان تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، وتعزيز الصداقة بين الشعبين، وتعاون الحكومات مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على كلا الجانبين.

وقالت الصحيفة إن أثينا كانت دائما حذرة وخصوصا في العلاقات اليونانية الروسية، كما هو الحال مع الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال حيث لم تحذو اليونان حذو الدول الغربية الأخرى بطردها الدبلوماسيين الروس.

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