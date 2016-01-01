ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:00 ص
تابو
تابو
اسماء محمد
تعد الممثلة الهندية تابو من أجمل نجمات بوليود فهى دائما تحرص على ورغم اقترابها من كسر سن الخمسين إلا أنها لازالت تحتفظ بجاذبية ورشاقة فتيات العشرينات وتفاجئنا دائما بإطلالتها الجديدة.

عرض موقع "boldsky" أحدث إطلالة للنجمة الهندية تابو حيث ظهرت فى شكل غير معتاد لاعتمادها النمط الكلاسيكى وفى نفس الوقت تمتعت بجاذبية خاصة.

اعتمدت "تابو" فى اطلالتها على إحدى درجات اللون الوردى بجانب حذاء من نفس اللون و ارتدت معهما قميص ابيض وساعة باللون الفضى واسورة بيضاء وقامت بربط شعرها للخلف أما بالنسبة للميك آب فاختارت البساطة والابتعاد عن الزخرفة الزائدة ، فحازت على انبهار الجميع.

شاهدى الصور ...

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو
شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو
شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

ترشيحاتنا

كارثة في اليابان.. 179 قتيلاً حتى الآن جراء الفيضانات

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

سعر الذهب في مصر اليوم

بدون أدوية.. نوع من الأعشاب يحارب الكوليسترول بسرعة فائقة

ساوثهامبتون يضم حارس مانشستر سيتي

علي جبر يفجر مفاجأة حول انتقاله إلى نادي بيراميدز

نتيجة الثانوية العامة 2018.. وزير التعليم يعتمدها اليوم ويعلنها في مؤتمر صحفي غدًا.. قائمة الأوائل تشمل أكثر من 50 طالباً مجاميعهم متقاربة.. وصدى البلد ينشر أعداد الناجحين والراسبين

سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم

أكبر شركة نفط بالعالم تستثمر في السعودية بهذه الطريقة

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا والقنوات الناقلة لكأس العالم

طرح ألبوم عمرو دياب الجديد خلال أيام

ضبط كميات من الأدوية المهربة في حملة لصحة الدقهلية بالسنبلاوين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

فيديو

الآثار تعلن عن كشف أثري مهم .. السبت القادم.. فيديو
التونة المعلبة تهدد حياتك.. وطريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل
حضري كمبوت الخوخ فى المنزل مع نجلاء الشرشابي
محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟