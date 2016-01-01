شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

تعد الممثلة الهندية تابو من أجمل نجمات بوليود فهى دائما تحرص على ورغم اقترابها من كسر سن الخمسين إلا أنها لازالت تحتفظ بجاذبية ورشاقة فتيات العشرينات وتفاجئنا دائما بإطلالتها الجديدة.



عرض موقع "boldsky" أحدث إطلالة للنجمة الهندية تابو حيث ظهرت فى شكل غير معتاد لاعتمادها النمط الكلاسيكى وفى نفس الوقت تمتعت بجاذبية خاصة.



اعتمدت "تابو" فى اطلالتها على إحدى درجات اللون الوردى بجانب حذاء من نفس اللون و ارتدت معهما قميص ابيض وساعة باللون الفضى واسورة بيضاء وقامت بربط شعرها للخلف أما بالنسبة للميك آب فاختارت البساطة والابتعاد عن الزخرفة الزائدة ، فحازت على انبهار الجميع.



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