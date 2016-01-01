ضبط عاطل بحوزته 5 طرب حشيش في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر، تحرر المحضر رقم 7874 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وكان اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بضبط "أحمد.ع.م"، 22 سنة، عاطل، بحوزته 5 طرب من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.