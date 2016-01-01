الآثار تعلن عن كشف أثري مهم .. السبت القادم.. فيديو

قال مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم الإعلان عن كشف أثرى جديد قريبا جدا، لافتًا الى أن الاكتشاف تم في منطقة سقارة.



وأضاف وزيري فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الكشف سيعلن عنه الدكتور خالد العنانى بالإعلان عن كشف مهم بمنطقة سقارة.



وأوضح أن الكشف الأثرى مهم جدًا، لتنشيط السياحة المصرية.