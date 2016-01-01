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كأس العالم

مدرب ألمانيا السابق يتمنى تتويج إنجلترا بلقب المونديال

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 08:51 ص
صدى البلد
نور عادل
تمنى يورجن كلينسمان مدرب ألمانيا السابق، نجاح منتخب إنجلترا، في عبور عقبة كرواتيا، وبلوغ نهائي بطولة كأس العالم، والتتويج باللقب المونديالي، على حساب ديوك فرنسا.

وقال ، خلال مقاله في هيئة الإذاعة البريطانية "لاعبو إنجلترا لن يشعروا بالخوف، لقد أثبتوا ذلك، أريد أن يغتنموا الفرصة ويحرزوا اللقب المونديالي".

وأضاف "إذا توجت إنجلترا باللقب وأتمنى ذلك، سيكون للانتصار التأثير البالغ الذي لا يوصف، هذا اللقب يمكن أن يؤدي إلى إعادة تشغيل دولة بأكملها. أنا لا أتحدث سياسيا، لكن بالتأكيد الأمر سيعيد بعض الكبرياء".

وأتم "هذا ما حدث بالضبط لألمانيا في عام 2014، عندما رأت الجماهير، الحماس في وجوه جميع اللاعبين، أحب أن أرى الشيء نفسه، يحدث لإنجلترا أيضًا".

ويواجه المنتخب الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره الكرواتي، في نصف نهائي مونديال روسيا.

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