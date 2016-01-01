ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فيس بوك يدفع غرامة كبيرة بسبب انتهاك قانون حماية البيانات

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 08:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن شركة "فيسبوك" تواجه غرامة مالية قدرها 500 ألف جنية إسترليني بسبب انتهاك قانون حماية البيانات، وذلك بعدما أعلنت مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا، إليزابيث دنهام، الأربعاء، عزمها على تطبيق الغرامة.

وقالت الصحيفة إن دنهام اعتبرت أن "فيسبوك" انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين، ولأنها لم تكن واضحة بخصوص الطريقة التي استفاد بها الآخرون من البيانات على منصتها.

وصرحت كبيرة مسئولي الخصوصية في "فيسبوك"، إيرين إيجان، في بيان "كما قلنا من قبل، كان يتعين علينا عمل المزيد من أجل التحقيق في المزاعم بخصوص كمبردج أناليتيكا واتخاذ إجراء في عام 2015".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه "فيسبوك" تحقيقًا في كيفية حصول "شركة كمبردج أناليتيكا" للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.

وكان الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربرغ قد تم استجوابه من قبل مشرعين أميركيين ومشرعين من الاتحاد الأوروبي حول كيفية حصول كمبردج أناليتيكا على بيانات 87 مليونا من مستخدمي فيسبوك بطريقة غير سليمة من خلال باحث.

ترشيحاتنا

«بأي ذنب قتلت».. مقتل ثلاثة أطفال بالمريوطية وسط غموض حول الواقعة.. ونواب البرلمان يطالبون بإعدام المجرمين.. ويكشفون محاور مواجهة ظاهرة القتل والخطف

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

أمين الفتوى: ذهب الزينة ليس عليه زكاة إلا في حالة واحدة

الإفتاء تكشف بالدليل عدم حرمة زيارة المرأة للقبور

اليونان تطرد دبلوماسيين روس قدما رشاوي لمسئولين حكومين

الصحف السعودية: الصين تطلق الحزام والطريق بمشاركة العرب.. الجبير: نرفض تدخلات إيران وفتنتها.. هادي وجريفيث يعقدان مفاوضات لاستيدال الأسرى.. والأمم المتحدة تحذر من الوضع في جنوب السودان

إطلالة هنا الزاهد بتوقيع صنع في الصين تبهر متابعيها

مصادر: تصفية 11 عنصراً إرهابياً في وكر بالعريش

حكم إعطاء زكاة المال لشقيقتك التي يعجز زوجها عن النفقة

بدون أدوية.. نوع من الأعشاب يحارب الكوليسترول بسرعة فائقة

البحيري: إنشاء صندوق مصر السيادي يؤمن احتياجات الدولة

ضبط 10.5 طن أطعمة مجهولة المصدر بحملة تموينية بدمنهور.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

فيديو

الآثار تعلن عن كشف أثري مهم .. السبت القادم.. فيديو
التونة المعلبة تهدد حياتك.. وطريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل
حضري كمبوت الخوخ فى المنزل مع نجلاء الشرشابي
محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟