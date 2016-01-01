فيس بوك يدفع غرامة كبيرة بسبب انتهاك قانون حماية البيانات

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن شركة "فيسبوك" تواجه غرامة مالية قدرها 500 ألف جنية إسترليني بسبب انتهاك قانون حماية البيانات، وذلك بعدما أعلنت مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا، إليزابيث دنهام، الأربعاء، عزمها على تطبيق الغرامة.



وقالت الصحيفة إن دنهام اعتبرت أن "فيسبوك" انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين، ولأنها لم تكن واضحة بخصوص الطريقة التي استفاد بها الآخرون من البيانات على منصتها.



وصرحت كبيرة مسئولي الخصوصية في "فيسبوك"، إيرين إيجان، في بيان "كما قلنا من قبل، كان يتعين علينا عمل المزيد من أجل التحقيق في المزاعم بخصوص كمبردج أناليتيكا واتخاذ إجراء في عام 2015".



ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه "فيسبوك" تحقيقًا في كيفية حصول "شركة كمبردج أناليتيكا" للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.



وكان الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربرغ قد تم استجوابه من قبل مشرعين أميركيين ومشرعين من الاتحاد الأوروبي حول كيفية حصول كمبردج أناليتيكا على بيانات 87 مليونا من مستخدمي فيسبوك بطريقة غير سليمة من خلال باحث.