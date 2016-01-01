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التونة المعلبة تهدد حياتك.. وطريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر التونة واحدة من أكثر الأطعمة التى يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص لفوائدها الصحية خاصة أنها مفيدة للرجيم، ولكن لا يلتفت البعض للكوارث الصحية التي يمكن أن تسببها التونة المعلبة لذلك يمكن تحضير التونة فى المنزل.

التونة فى المنزل أوفر :
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل تونة بيتى معلبة في المنزل بتكلفة أقل وبخطوات بسيطة.

المقادير:
2 كيلو سمك تونة مخلى
3 ملعقة صغيرة
ملح
زيت زيتون
ريحان
روزماري

طريقة التحضير:
* ضعي سمك التونة على حمام بخار.
* ضعي التونة مع زيت زيتون والملح فى برطمانات للتخزين.
* ضيفى اليها النكهات حسب الرغبة روزماري أو ريحان.
* اتركيه لحين الاستخدام وتقدم باردة بالهنا.

زمن التحضير:
لن يستغرق زمن التحضير 30 دقيقة فقط.

وأكدت الدكتورة هند الباشا استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي لـ «صدي البلد» أن لتناول التونة المعلبة خطورة على الصحة وذلك لاحتوائها على الزئبق والرصاص بنسب مرتفعة فى لحومها، ونصحت بعدم تناولها أكثر من 3 مرات أسبوعيا حتي لا تؤثر على الصحة .

وأضافت "الباشا " أن تناول التونة المعلبة تؤدى إلى الأضرار التالية :
- الإصابة بالتهابات الأعصاب وتلفها لاحتواء التونة المعلبة على نسبة عالية من الزئبق .
- تناول الأم الحامل للتونة المعلبة يؤدي إلى إصابة الجنين بإنخفاض الذكاء والذي قد يصل إلى التخلف العقلي.
- تؤثر على كفاءة المخ لدي الكبار كما تتلف الخلايا .
- تؤثر التونة المعلبة بشكل سلبي على التوافق العضلي العصبي لدي الأطفال الأقل من 25 كيلو، بحيث لا يفضل تناولها لأكثر من مرتين أسبوعيا .

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