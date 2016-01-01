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أخبار العالم

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا بشأن الحرب في اليمن

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
سمر صالح
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بشأن العسكريين المشاركين في الحرب اليمنية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أمر الملك سلمان، مساء أمس الثلاثاء، بإعفاء أفراد القوات المسلحة السعودية المنتشرة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم.

وقالت الوكالة الرسمية: "تقديرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركين في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات ورغبته في الاعتناء بما يدخل البهجة والسرور على قلوبهم وقلوب أسرهم، وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان فقد صدره أمره برقم 54652 وتاريخ 26 / 10 / 1439هـ بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقًا لعدد من القواعد والضوابط".


وتقود السعودية منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة جماعة أنصار الله التي تسيطر على مناطق عدة بينها العاصمة صنعاء.

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