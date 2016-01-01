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برلمان

البحيري: إنشاء صندوق مصر السيادي يؤمن احتياجات الدولة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:00 ص
أموال
أموال
أحمد أيمن
أكد المستشار أحمد البحيري عضو الهيئة العليا لحزب الحرية، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها قرار مجلس الوزراء والمعروض حاليا على مجلس النواب، بإنشاء صندوق مصر السيادي، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، وعبر تنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة.

وقال البحيري في بيان له، إن بحث هذا الموضوع بدقة في مختلف أجهزة الدولة، ومن خلال الحكومة سيكون بمثابة عنصر جذب استثماري كبير وذراع اقتصادية كبرى لمصر تؤمن المستقبل، مشددا على أن إنشائه يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف أن الصندوق سيعمل أيضا على إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية، معتبرا إياه خطوة كبيرة نحو المستقبل يسعد بها كل المصريين.

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