حضري كريب البرتقال بمذاق لا يقاوم في دقائق

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير كريب بالبرتقال بمذاق لا يقاوم



المقادير :



2 كوب دقيق 2 بيضة ملعقة صغيرة بشر برتقال فانيليا رشة سكر رشة ملح الصوص 2 كوب عصير برتقال ملعقة كبيرة بشر برتقال 2 ملعقة كبيرة زبدة كوب سكر .



طريقة التحضير :



* يخلط فى الخلاط عصير البرتقال واللبن والبيض وبشر البرتقال والفانيليا مع الدقيق



* يصب الخليط على مراحل على طاسة ساخنة مدهونة بالزيت



* يقلب على الوجه الآخر



الصوص



* يوضع عصير البرتقال وبشر البرتقال على النار



* يقلب الخليط ويترك على النار حتى الغليان ويغلظ القوام



* يطبق الكريب ويوضع فى الصوص على النار



* تضاف الزبدة ويقلب الصوص مع الكريب على النار



* يغرف ويقدم مع الصوص