حضري كريب البرتقال بمذاق لا يقاوم في دقائق

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير كريب بالبرتقال بمذاق لا يقاوم
المقادير :
2 كوب دقيق 2 بيضة ملعقة صغيرة بشر برتقال فانيليا رشة سكر رشة ملح الصوص 2 كوب عصير برتقال ملعقة كبيرة بشر برتقال 2 ملعقة كبيرة زبدة كوب سكر .
طريقة التحضير :
* يخلط فى الخلاط عصير البرتقال واللبن والبيض وبشر البرتقال والفانيليا مع الدقيق
* يصب الخليط على مراحل على طاسة ساخنة مدهونة بالزيت
* يقلب على الوجه الآخر
الصوص
* يوضع عصير البرتقال وبشر البرتقال على النار
* يقلب الخليط ويترك على النار حتى الغليان ويغلظ القوام
* يطبق الكريب ويوضع فى الصوص على النار
* تضاف الزبدة ويقلب الصوص مع الكريب على النار
* يغرف ويقدم مع الصوص
المقادير :
2 كوب دقيق 2 بيضة ملعقة صغيرة بشر برتقال فانيليا رشة سكر رشة ملح الصوص 2 كوب عصير برتقال ملعقة كبيرة بشر برتقال 2 ملعقة كبيرة زبدة كوب سكر .
طريقة التحضير :
* يخلط فى الخلاط عصير البرتقال واللبن والبيض وبشر البرتقال والفانيليا مع الدقيق
* يصب الخليط على مراحل على طاسة ساخنة مدهونة بالزيت
* يقلب على الوجه الآخر
الصوص
* يوضع عصير البرتقال وبشر البرتقال على النار
* يقلب الخليط ويترك على النار حتى الغليان ويغلظ القوام
* يطبق الكريب ويوضع فى الصوص على النار
* تضاف الزبدة ويقلب الصوص مع الكريب على النار
* يغرف ويقدم مع الصوص