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حضري كريب البرتقال بمذاق لا يقاوم في دقائق

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:00 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير كريب بالبرتقال بمذاق لا يقاوم

المقادير :

2 كوب دقيق 2 بيضة ملعقة صغيرة بشر برتقال فانيليا رشة سكر رشة ملح الصوص 2 كوب عصير برتقال ملعقة كبيرة بشر برتقال 2 ملعقة كبيرة زبدة كوب سكر .

طريقة التحضير :

* يخلط فى الخلاط عصير البرتقال واللبن والبيض وبشر البرتقال والفانيليا مع الدقيق

* يصب الخليط على مراحل على طاسة ساخنة مدهونة بالزيت

* يقلب على الوجه الآخر

الصوص

* يوضع عصير البرتقال وبشر البرتقال على النار

* يقلب الخليط ويترك على النار حتى الغليان ويغلظ القوام

* يطبق الكريب ويوضع فى الصوص على النار

* تضاف الزبدة ويقلب الصوص مع الكريب على النار

* يغرف ويقدم مع الصوص

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