ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

علي جبر يفجر مفاجأة حول انتقاله إلى نادي بيراميدز

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:10 ص
صدى البلد
نور عادل
فجر المدافع الدولي المصري علي جبر، لاعب فريق بيراميدز، مفاجأة كبرى حول كيفية خروجه من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب علي جبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: ""قضيت أربع سنوات في نادي الزمالك، كانت الأفضل في مسيرتى الكروية، فخور أننى كنت من العناصر التى أعادت للنادى هيبته مرة أخرى ولمنصات التتويج، طوال فترة تواجدي داخل الفريق كنت مشجعا قبل أن أكون لاعبا وهذا ما ساعدنى على تحقيق أربع بطولات خلال سنواتي مع النادى".

وأضاف: "لم أبخل بقطرة عرق واحدة وبذلت قصارى جهدي مع الفريق وهذا ما ساعدني لتمثيل منتخب بلادي في ٢٦ مباراة دولية ولنادي الزمالك الفضل في ذلك.

وفجر مفاجأة عن رحيله لنادي بيراميدز قائلًا: "لم أرغب فى الرحيل ولو أنني أبحث عن المال لتم انتقالي في أسرع وقت ولم يستغرق كل تلك المدة، فوجئت بخروج الاستغناء الخاص بي خلال تواجدي في روسيا مع المنتخب، وهو ما جعلني أتأكد من أنه لا توجد رغبة في تواجدي مع النادي مرة أخرى، وهناك تفاصيل كثيرة سأعلن عنها في وقتها المناسب".

واختتم: "أود أن أشكر جماهير نادي الزمالك على تلك الفترة وأتمنى للنادي كل التوفيق فيما هو قادم، اليوم وبعد أربع سنوات داخل جدران القلعة البيضاء أعلن انضمامي لنادي الأهرام الذي أود أن أشكر مسؤوليه على احترافيتهم الشديدة في التفاوض وعلى ثقتهم بي وإيمانهم أنني سأكون إضافة للفريق بإذن الله، وهذا ما كنت أبحث عنه، وبإذن الله أكون عند حسن ظنهم وأساعد في تحقيق البطولات للفريق".

يجدر الاشارة الى ان نادي بيراميدز كان قد أعلن عن اتمام صفقة علي جبر قادمًا من نادي الزمالك،على الرغم من ان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد اعلن اتمام الصفقة منذ ان كان منتخب مصر يشارك في مونديال روسيا.
علي جبر يفجر مفاجأة حول انتقاله إلى نادي بيراميدز

ترشيحاتنا

وسط استياء المثقفين والفنانين.. هدم سينما فاتن حمامة بالمنيل.. يوسف القعيد: هدمها جريمة بحق التراث لابد من وقفها.. وهيكل: لا يوجد ما يمنع ذلك ما دامت ليست أثرية

علي جبر يفجر مفاجأة حول انتقاله إلى نادي بيراميدز

أكبر شركة نفط بالعالم تستثمر في السعودية بهذه الطريقة

شاهد.. قط يصعد على رأس مؤرخ خلال لقاء تليفزيوني ويحتضنه

نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع وزارة التربية والتعليم .. خلال ساعات

رسوم إضافية على واردات أمريكا من الصين.. وبكين تتوعد بتدابير مضادة

عصرية أو كلاسيكية إليك أنسب فستان زفاف يناسبك.. صور

سعر الذهب في مصر اليوم

شيماء عويضة تكتب : حاول.. هنا‎

إطلالة هنا الزاهد بتوقيع صنع في الصين تبهر متابعيها

الإفتاء تكشف بالدليل عدم حرمة زيارة المرأة للقبور

طرح ألبوم عمرو دياب الجديد خلال أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

فيديو

الآثار تعلن عن كشف أثري مهم .. السبت القادم.. فيديو
التونة المعلبة تهدد حياتك.. وطريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل
حضري كمبوت الخوخ فى المنزل مع نجلاء الشرشابي
محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟