علي جبر يفجر مفاجأة حول انتقاله إلى نادي بيراميدز

فجر المدافع الدولي المصري علي جبر، لاعب فريق بيراميدز، مفاجأة كبرى حول كيفية خروجه من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكتب علي جبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: ""قضيت أربع سنوات في نادي الزمالك، كانت الأفضل في مسيرتى الكروية، فخور أننى كنت من العناصر التى أعادت للنادى هيبته مرة أخرى ولمنصات التتويج، طوال فترة تواجدي داخل الفريق كنت مشجعا قبل أن أكون لاعبا وهذا ما ساعدنى على تحقيق أربع بطولات خلال سنواتي مع النادى".



وأضاف: "لم أبخل بقطرة عرق واحدة وبذلت قصارى جهدي مع الفريق وهذا ما ساعدني لتمثيل منتخب بلادي في ٢٦ مباراة دولية ولنادي الزمالك الفضل في ذلك.



وفجر مفاجأة عن رحيله لنادي بيراميدز قائلًا: "لم أرغب فى الرحيل ولو أنني أبحث عن المال لتم انتقالي في أسرع وقت ولم يستغرق كل تلك المدة، فوجئت بخروج الاستغناء الخاص بي خلال تواجدي في روسيا مع المنتخب، وهو ما جعلني أتأكد من أنه لا توجد رغبة في تواجدي مع النادي مرة أخرى، وهناك تفاصيل كثيرة سأعلن عنها في وقتها المناسب".



واختتم: "أود أن أشكر جماهير نادي الزمالك على تلك الفترة وأتمنى للنادي كل التوفيق فيما هو قادم، اليوم وبعد أربع سنوات داخل جدران القلعة البيضاء أعلن انضمامي لنادي الأهرام الذي أود أن أشكر مسؤوليه على احترافيتهم الشديدة في التفاوض وعلى ثقتهم بي وإيمانهم أنني سأكون إضافة للفريق بإذن الله، وهذا ما كنت أبحث عنه، وبإذن الله أكون عند حسن ظنهم وأساعد في تحقيق البطولات للفريق".



يجدر الاشارة الى ان نادي بيراميدز كان قد أعلن عن اتمام صفقة علي جبر قادمًا من نادي الزمالك،على الرغم من ان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد اعلن اتمام الصفقة منذ ان كان منتخب مصر يشارك في مونديال روسيا.