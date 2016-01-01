سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاع طفيف مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم،الأربعاء، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وسجل الدولار نحو 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.



وسجل اليورو نحو 20.88 جنيه للشراء، و21.01 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.65 جنيه للشراء، و23.79 جنيه للبيع.



وسجل الفرنك السويسري نحو 17.93جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع،و الين الياباني 16.03 جنيه للشراء و 16.13 جني للبيع،واليوان الصيني نحو 2.68 جنيه للشراء، و2.70 جنيه للبيع.



فيما استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، طبقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي في تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.



وسجل الدينار الكويتي نحو 58.96 جنيه للشراء، و59.31 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع

