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كأس العالم

ساوثهامبتون يضم حارس مانشستر سيتي

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:05 ص
صدى البلد
نور عادل
قال نادي ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه تعاقد مع أنجوس جان حارس منتخب إنجلترا تحت 21 عاما من مانشستر سيتي لمدة 5 سنوات.

وأمضى الحارس البالغ من العمر 22 عاما، وهو خريج أكاديمية سيتي، الموسم الماضي معارا إلى نوريتش سيتي في الدرجة الثانية.

وقال مارك هيوز مدرب ساوثهامبتون لموقع النادي على الإنترنت: "نؤمن بأنه يمتلك كل المؤهلات ليصبح حارسا دوليا لمنتخب إنجلترا في المستقبل وهذه بالتحديد نوعية المواهب التي نرغب في وجودها هنا في ساوثهامبتون".

وجان هو ثالث لاعب يضمه ساوثهامبتون استعدادا للموسم الجديد بعد ستيوارت أرمسترونج لاعب وسط إسكتلندا ومحمد اليونسي من بازل السويسري.

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