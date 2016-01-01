الزراعة: قاعدة بيانات جديدة لتوفير الدعم للفلاحين .. فيديو

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إن الوزارة تدعم منظومة تكنولوجية وقاعدة بيانات جديدة لتوفير الدعم للفلاحين، فضلًا عن توفير كارت الفلاح لأنه الوسيلة لتكوين قاعدة بيانات سليمة.



وحذر "أبو ستيت" خلال كلمته بمؤتمر صحفى، من يحاول تخزين الأرز بهدف تحقيق مكاسب كبيرة والتلاعب بأقوات الشعب، مؤكدا أنه سيتم توفير حيازات زراعية للفلاحين، إضافة إلى قاعدة بيانات جديدة للإنتاج الحيوانى والسمكى والزراعى.