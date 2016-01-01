ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الزراعة: قاعدة بيانات جديدة لتوفير الدعم للفلاحين .. فيديو

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:11 ص
صدى البلد
شيماء مجدى
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إن الوزارة تدعم منظومة تكنولوجية وقاعدة بيانات جديدة لتوفير الدعم للفلاحين، فضلًا عن توفير كارت الفلاح لأنه الوسيلة لتكوين قاعدة بيانات سليمة.

وحذر "أبو ستيت" خلال كلمته بمؤتمر صحفى، من يحاول تخزين الأرز بهدف تحقيق مكاسب كبيرة والتلاعب بأقوات الشعب، مؤكدا أنه سيتم توفير حيازات زراعية للفلاحين، إضافة إلى قاعدة بيانات جديدة للإنتاج الحيوانى والسمكى والزراعى.

ترشيحاتنا

شاهد.. قط يصعد على رأس مؤرخ خلال لقاء تليفزيوني ويحتضنه

فيس بوك يدفع غرامة كبيرة بسبب انتهاك قانون حماية البيانات

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

الصحف السعودية: الصين تطلق الحزام والطريق بمشاركة العرب.. الجبير: نرفض تدخلات إيران وفتنتها.. هادي وجريفيث يعقدان مفاوضات لاستيدال الأسرى.. والأمم المتحدة تحذر من الوضع في جنوب السودان

التونة المعلبة تهدد حياتك.. وطريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل

النفط يتراجع بعد تهديد ترامب بفرض رسوم على الصين

اليوم العالمي للسكان.. تعرف على الأهداف الرئيسية لهذا اليوم

هيكل: لا يوجد ما يمنع هدم سينما فاتن حمامة مادامت ليست أثرية

إطلالة هنا الزاهد بتوقيع صنع في الصين تبهر متابعيها

طرح ألبوم عمرو دياب الجديد خلال أيام

برلماني يكشف أسباب انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي

عادل إمام يسخر من قرار الصحة بعزف السلام الجمهوري بالمستشفيات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

فيديو

الآثار تعلن عن كشف أثري مهم .. السبت القادم.. فيديو
التونة المعلبة تهدد حياتك.. وطريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل
حضري كمبوت الخوخ فى المنزل مع نجلاء الشرشابي
محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟