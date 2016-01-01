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فن

تأجيل طرح الجزء الخامس من سلسلة أفلام إنديانا جونز لعام 2021

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:21 ص
صدى البلد
رويترز
أعلنت شركة والت ديزني تأجيل طرح الجزء الخامس من سلسلة أفلام (إنديانا جونز) التي يقوم ببطولتها النجم هاريسون فورد إلى عام 2021 لتتأخر بذلك عودة فورد لأداء دور المغامر الشهير على الشاشة الكبيرة عامين عن موعدها المقرر.

وكان من المزمع طرح الفيلم عام 2019 لكن الموعد تأجل لاحقا إلى 2020. وجاء قرار التأخير الجديد بعد تقارير نشرتها مؤسسات صحفية في هوليوود وأفادت بأن سيناريو الفيلم ليس جاهزا وأن كاتبا آخر صار مكلفا بتعديله. ولم ترد ديزني أمس الثلاثاء على طلب تعقيب على تأخير عرض الفيلم.

وسيعيد الجزء الجديد فورد للعمل مع المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج لتقديم السلسلة الناجحة التي ضمت أربعة أجزاء وحصدت قرابة ملياري دولار في شباك التذاكر العالمي. وأعلنت ديزني عام 2016 أنها ستنتج جزءا خامسا من إنديانا جونز.

ويعني هذا أن فورد سيكون قد بلغ من العمر 79 عاما عندما يقدم شخصية إنديانا عالم الآثار الذي يضع قبعة فيدورا بعد أن قدم الجزء الأول وهو فيلم (ريدرز أوف ذا لوست آرك) عام 1981.

وسبيلبرج مشغول أيضا بمشاريع فنية أخرى من بينها إعادة تقديم المسرحية الغنائية (وست سايد ستوري) وفيلم درامي ديني بعنوان (ذا كيدنابينج أوف إدجاردو مورتارا).

وبذلك سيطرح الجزء الخامس الذي لم يعلن عن اسم له حتى الآن بعد 13 عاما على طرح آخر أجزاء السلسلة وهو فيلم (إنديانا جونز آند ذا كينجدوم أوف ذا كريستال سكال) وفيه يعود إنديانا إلى حبه القديم ماريون التي تجسد دورها الممثلة كارين ألين ويكتشف أن له ابنا بالغا يؤدي دوره الممثل شيا لابوف. وتباينت ردود الفعل على الفيلم آنذاك.

وكان آخر ظهور لفورد على الشاشة الكبيرة العام الماضي في فيلم (بليد رانر 2049) وكذلك فيلم (ستار وورز: ذا فورس أويكينز) الذي جنى ما يربو على ملياري دولار في شباك التذاكر العالمي وأصبح ثالث أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات على الإطلاق.

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