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اليوم العالمي للسكان.. تعرف على الأهداف الرئيسية لهذا اليوم

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:20 ص
11 يوليو اليوم العالمي
11 يوليو اليوم العالمي للسكان
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع بولد سكاي أن فى 11 يوليو يتم الاحتفال باليوم العالمي للسكان لإذكاء الوعي بشأن سكان العالم المفجرين وأهمية الصحة الإنجابية. فى هذا العام 2018 موضوع اليوم العالمي للسكان هو "تنظيم الأسرة حق إنساني".

وأوضح الموقع أن الهدف الأساسي من مراقبة هذا اليوم هو التركيز على ضرورة وأهمية السيطرة على سكان العالم، كما أنه يرفع الوعي حول الصحة الإنجابية لأن عدد كبير من النساء الحوامل يخضعن لصحة إنجابية ضعيفة.

الأهداف الرئيسية لليوم العالمي للسكان:

يتم الاحتفال بهذا اليوم لتمكين الفتيات والفتيان.
تثقيف الصغار حول تقنيات معقولة وصديقة للشباب لتجنب الحمل في سن مبكرة.
تثقيف الناس لإزالة القوالب النمطية الجنسانية من المجتمع.
التأكد من أن التعليم ضروري للفتيات والفتيان.
سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية لكل زوجين.
تثقيف الناس حول الأمراض المنقولة جنسيًا وكيف يمكن منعهم.
يطالب بالقوانين لحماية حقوق الطفلة.
توفير المعرفة حول الجنس وتأخير الزواج حتى تكون على استعداد لتحمل المسؤوليات التي تأتي مع الزواج.

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