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صدى البلد
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الإشراف العام
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ساحة رأي

شيماء عويضة تكتب : حاول.. هنا‎

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:26 ص
صدى البلد
خلص ثانوية
دخل كلية
الاهل فرحوا باابنهم
دا هيكون سندهم في الفرح
وفي الحزن تملي جنبهم
الولد هيبقي حاجة كبيرة
وهيرفع اسمهم
بس دا الدنيا محطات
محطة توصلك
ومحطة ترحلك
الشاب قال مش قاعد في البلد
هسافر برة واكبر حلم اتولد
برة هبقا حاجة تشرف
هنا هموت مربوط علي وتد
سافر الجدع
وبعد سنين رجع
رجع ندمان ....
علي حلمه اللي اتسلب
جرب في بلدك الأول
وحارب الفشل
لحد ماتوصل
وتفرح بحلاوة التعب
اتحمل الصعاب
حتي لو كانت كتير
دا التخطيط للمستبقل
بيحتاج تفكير
مش هوب يلا علي فين
انا خلاص بطير
وتروح وترجع بدون اي تغير
خليك عاقل
خليك راجل
خليك كبير
دا المخاطرة مش لعب
دا كلام خطير
دي بلدك اولي
بلدك احسن بكتير
حاول تجرب
حاول تغيير
من اللي سبقوا
وحطموا المعايير
دا الشعب نزل في يناير التحرير
علشان يطالب بالتغيير
وأنت عايز توصل
ياما برة
أو بالوسطة
أو وانت نايم على السرير
الوصول صعب
بس النجاح أحلي تبرير

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