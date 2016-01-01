أكبر شركة نفط بالعالم تستثمر في السعودية بهذه الطريقة

كشف مسؤول سعودي الانتهاء من التراخيص ودراسة الجدوى لبدء تنفيذ مشروع إنشاء مصنع البن في محافظة الداير بني مالك، بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة، ضمن مبادرة شركة أرامكو العملاقة للنفط لزراعة وإنتاج البن في جبال جازان بإشراف جمعية البر الخيرية في محافظة الداير على مساحة 1500 متر مربع.



وقال مسعود بن سليمان المالكي كشف رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الداير بني مالك، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "المشروع بدأت فكرته قبل ثلاث سنوات، وهو ضمن المبادرات المجتمعية لشركة أرامكو، واختيرت جمعية البر للإشراف على المبادرة، التي انطلقت عام 2016، كما أن منتج البن في جبال بني مالك خضع للفحص من قبل شركة أرامكو في أحد المراكز الأمريكية بواشنطن، واتضح أن جودته تفوق نسبة 80 بالمئة، وهي جودة عالية مقارنة بمثيلاته من منتجات البن على مستوى العالم؛ ما يعني أنه يعتبر من البن الممتاز على مستوى العالم".



وأوضح "المالكي" أن شركة أرامكو العملاقة للنفط قامت في المرحلة الأولى من المبادرة بزراعة 8500 شتلة لـ 75 مزارعًا، و75 مزرعة، كما وزعت خزانات سعة كل خزان 16 طنًا، وشبكة ري متكاملة و75 خزانًا. أما في المرحلة الثانية، فتم زراعة 10 آلاف شتلة، و70 خزانًا وشبكة ري متكاملة، والمرحلة الثالثة ستشهد إنشاء المصنع مع دعم 70 مزرعة قادمة بنحو 10 آلاف شتلة، واستفاد حتى الآن من مبادرة أرامكو 145 مزارعًا".



وتابع أن أرامكو دربت المزارعين، واستفاد منها 80 بالمئة من المزارعين تم تدريبهم على المعاملات الجيدة في الزراعة والحصاد وما بعد الحصاد، وستكون مدة المشروع عامًا كاملًا، والمصنع سيكون متكاملًا، وبه آلات للتجفيف، والفرز، والحمص، والطحن، والتغليف، والتصدير، أي أن المصنع سيكفي المزارع العناء منذ دخول الحبة حتى وصولها للسوق.



وأضاف أنه لا تزال بعض هذه الخطوات أفكارا تحت الدراسة، وأن مرحلة ما بعد المصنع هي خطوة أخرى سيتم التفكير بها، من خلال البحث عن مستثمر يخدم المزارع في الجني، والحصاد، وتوصيل المحصول للمصنع؛ لتبدأ مرحة تجهيزه للسوق بمبلغ مناسب لكلا الطرفين.

