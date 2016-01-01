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حوادث

إصابة شاب في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية فى المنوفية

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:29 ص
حادث تصادم - ارشيفيه
حادث تصادم - ارشيفيه
محمد امين
أصيب شاب في حادث تصادم دراجته النارية بسيارة نقل بطريق شبين الكوم القاهرة تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

البداية عندما، تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا بوقوع حادث تصادم ومصاب بطريق القناطر الخيرية شبين الكوم دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل منوفية قيادة "ز. م . إ" 66 سنة بالمعاش ودراجة نارية قيادة" أ . ع . م" 22 سنة لم يستجوب، ووقع الحادث نتيجة اصطدام الدراجة النارية بالسيارة من الخلف حال تخطى السيارة لمطب صناعى بالطريق.

نجم عن الحادث إصابة قائد الدراجة باشتباه كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة كاملة، وتم نقله إلى مستشفى الباجور العام.

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