موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا والقنوات الناقلة لكأس العالم

تقام مباراة انجلترا وكرواتيا اليوم الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد لوجينيكي في اطار دور نصف نهائي كأس العالم.



ومن المقرر ان تذاع مباراة انجلترا وكرواتيا على شاشة قناتي bein MAX1، وbein MAX2، الناقل لمنافسات كأس العالم في الشرق الأوسط.



ومن المتوقع أن يبدأ منتخب إنجلترا اللقاء بتشكيل مكون من: بيكفورد لحراسة المرمى، ووالكر، وستونز، ومجواير، وتريبيرفي الدفاع، وأشلي يونج، وهندرسون، ولينجارد ، وستيرلينج في خط الوسط، ديلي ألي، وهاري كين للهجوم.



أما منتخب كرواتيا فمن المتوقع أن يبدأ بكل من: سوباسيتش لحراسة المرمى، وفرساليكو، وسترينيتش، ولوفرين، وفيدا في الدفاع، وإيفان راكيتيتش، ولوكا مودريتش، وبيريسيتش في خط الوسط، زكراماريتش، زماريو ماندزوكيتش، وريبيتش للهجوم.