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يوتيرن بدلا من شقة عم نجيب فى القومي للمسرح

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:35 م
صدى البلد
أحمد البهى
علق الفنان إسماعيل مختار على الأزمة التى نشبت عقب إعلان ترشح مسرحية "شقة عم نجيب" للمسابقة الرسمية لمهرجان المسرح القومي.

وقال "مختار" فى بيان: "تابعت مع الزملاء والأصدقاء المسرحيين ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص ترشيح العرض المسرحي "شقة عم نجيب" للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان القومي للمسرح، بديلا عن عرض "اضحك لما تموت" الذي اعتذر صناعه عن المشاركة، وقرأت بيان لجنة المشاهدة بهذا الخصوص".

وأضاف: "من باب التوضيح أحب أن أؤكد الآتي: شكلنا في البيت الفني للمسرح لجنة من أسماء نحمل لها الاحترام والتقدير لاختيار العروض التي تراها أنسب لتمثيل القطاع في المهرجان، واختار أعضاء اللجنة 8 عروض أساسية واثنين احتياطيا"  .

وتابع: "عند اعتذار فريق عمل العرض المسرحي "اضحك لما تموت" لفرقة المسرح القومي عن المشاركة، كان علينا اختيار أحد العرضين الاحتياطيين ليحل محله، ولأننا اعتبرنا أن اللجنة اختارتهما على قدم المساواة اخترنا الأكثر جاهزية، وهو "شقة عم نجيب" لفرقة مسرح الغد، فوجئت بعدها بساعات بمخرج العرض الآخر "يو تيرن"، يعترض ويؤكد أنه الأحق، وببيان للجنة المشاهدة المكونة من النقاد؛ الدكتورة وفاء كمالو، ومحمد الروبي، وباسم صادق، وأحمد خميس، الذين أكدوا أن اختيارهم للعرضين الاحتياطيين جاء على سبيل الترتيب وليس على سبيل التساوي، في الترتيب الأول يوتيرن والثاني شقة عم نجيب".

واختتم البيان قائلًا: "إيمانا منا بوضع الأمور في نصابها، وإعطاء كل ذي حق حقه، فإنني أؤكد أن البيت الفني للمسرح ملتزم بما ارتأته لجنة المشاهدة، عليه فإن العرض المسرحي "يو تيرن" هو الذي سيمثله في المهرجان، متمنين لفريق عمله كل التوفيق وان يحققوا للبيت الفني وباسمه مركزا متقدما وجوائز عديدة".

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