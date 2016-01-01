الاحتلال يعيد 7 فلسطينيين كانوا على متن سفينة لكسر حصار غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن طاقم سفينة الحرية 2 الرامية لكسر الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ 12 عاما، الذي اعتقلته مساء أمس الثلاثاء قبالة سواحل غزة، في حين أبقت على القبطان رهن الاعتقال.



وأفادت مصادر محلية ، بأن الاحتلال أفرج عن 7 أشخاص ممن كانوا على متن السفينة،وأن الافراج عن طاقم السفينة جاء بعد تحقيق استمر لساعات، حيث تم ترحيلهم إلى غزة، وذلك عبر حاجز بيت حانون.مضيفة أن قوات الاحتلال أبقت على القبطان رهن الاعتقال لديها.



يذكر، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صادرت عصر أمس ، مركب سفينة الحرية "2" ، والتي انطلقت صباح اليوم باتجاه ميناء ليماسول بقبرص.



وكان الناطق باسم جيش الاحتلال، قد أعلن في بيان، نقلته عنه وسائل إعلام إسرائيلية، أن "قوات البحرية الإسرائيلية أوقفت قاربا فلسطينيا على متنه نحو ثمانية ركاب"، وزعم خرقهم الطوق البحري حول قطاع غزة.

