ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الصين تكشف عن أول صاروخ تجاري متوسط الحجم يمكن إطلاقه للفضاء

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
أش أ
كشفت الصين عن أول صاروخ تجاري متوسط الحجم يمكن إطلاقه إلى الفضاء بحلول عام 2020.

وقال "تشانج وو"، الرئيس التنفيذي لشركة "لاند سبيس" المصنعة للصاروخ ومقرها بكين – في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم، الأربعاء - إن السوق تعيش نقصا في التزويد بالصواريخ متوسطة الحجم التي تعمل بالوقود السائل، وإن الصاروخ الجديد "زد كيو تو" يعمل بمحركات الميثان والأكسجين السائلين ويعد أقوى صاروخ تجاري من حيث قوة التشغيل في الصين.

يشار إلى أن معظم صواريخ الإطلاق متوسطة الحجم المدرجة في الخدمة في مختلف البلدان تواجه سلسلة من المشاكل مثل التلوث، والتكلفة العالية، والتحضير الطويل، وقابلية إعادة التدوير، وإن الشركات العاملة في المجال تسعى لمواجهة هذه التحديات الفنية والتكلفة.

ترشيحاتنا

جنرال أمريكي يحذر من ظهور تنظيم أكثر خطورة من داعش

تفاصيل ضياع صفقة أيوب الكعبي من الزمالك

صباح البلد يبرز انفراد صدى البلد عن الآثار المضبوطة في المنيا

مصدر أمني: 3 خيوط تساعد فى كشف غموض واقعة أطفال المريوطية

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا بشأن الحرب في اليمن

cristiano ronaldo.. صفقة القرن تستحوذ على اهتمام صحف إيطاليا.. صور

حمزة الجمل: أريد العودة للدوري المصري

خالد أبو بكر يكشف الأسباب الحقيقية لخلاف إدارة الأهلي وتركي آل الشيخ.. فيديو

أمين الفتوى: ذهب الزينة ليس عليه زكاة إلا في حالة واحدة

حكم إعطاء زكاة المال لشقيقتك التي يعجز زوجها عن النفقة

قرار عاجل من حفتر بشأن تصدير النفط الليبي

أسعار العملات الأجنبية والذهب فى مصر اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

فيديو

صباح البلد يبرز انفراد صدى البلد عن الآثار المضبوطة في المنيا
الكهرباء: تطبيق الزيادة المقررة على فاتورة شهر يوليو.. فيديو
شاهد.. تمارين للمبتدئين للحصول على لياقة بدنية عالية
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة .. فيديو
الكهرباء: تطوير الشبكات بالصعيد والدلتا بالكامل ٢٠١٩.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟