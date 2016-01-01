الصين تكشف عن أول صاروخ تجاري متوسط الحجم يمكن إطلاقه للفضاء

كشفت الصين عن أول صاروخ تجاري متوسط الحجم يمكن إطلاقه إلى الفضاء بحلول عام 2020.



وقال "تشانج وو"، الرئيس التنفيذي لشركة "لاند سبيس" المصنعة للصاروخ ومقرها بكين – في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم، الأربعاء - إن السوق تعيش نقصا في التزويد بالصواريخ متوسطة الحجم التي تعمل بالوقود السائل، وإن الصاروخ الجديد "زد كيو تو" يعمل بمحركات الميثان والأكسجين السائلين ويعد أقوى صاروخ تجاري من حيث قوة التشغيل في الصين.



يشار إلى أن معظم صواريخ الإطلاق متوسطة الحجم المدرجة في الخدمة في مختلف البلدان تواجه سلسلة من المشاكل مثل التلوث، والتكلفة العالية، والتحضير الطويل، وقابلية إعادة التدوير، وإن الشركات العاملة في المجال تسعى لمواجهة هذه التحديات الفنية والتكلفة.