ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الإعدام شنقا لعامل قتل جاره بمسجد في الشرقية

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:02 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
صدقت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وإشرف عبيد على، وأمانة سر أيمن حسونة على قرار فضيلة مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقا، لعامل خردة، لقتله جارة أثناء تأدية عمله بالمسجد.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مستشفى الزقازيق بوصول "ياسر إبراهيم أمين" 55 عاما، عامل بمسجد التعاون بحى ثان الزقازيق، مصابا بجرح قطعى نافذ بالبطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

تبين أن وراء الحادث عامل خردة 24 عاما، جار المجنى عليه بقرية بهنباى، وأنه يعانى من اضطراب نفسى نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، وأنه فى يوم الحادث تربص للمجنى عليه على باب المسجد، وقام بطعنه بمطواة فى بطنه، وأخذ يهذى بألفاظ غير مفهومه وفر هاربا.

تم القبض عليه، وإحالته للنيابة، التى قدمته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

ترشيحاتنا

التونة المعلبة تهدد حياتك.. وطريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

الاتحاد السكندري: ننتظر موقف صبري رحيل مع الأهلي

القبض على الداعية التركي عدنان أوكتار.. صور

خالد أبو بكر يكشف الأسباب الحقيقية لخلاف إدارة الأهلي وتركي آل الشيخ.. فيديو

نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع وزارة التربية والتعليم .. خلال ساعات

تعرف على الحد الأدنى لرواتب السعوديين في الربع الأول من 2018

وزير البترول يوقع 3 اتفاقيات جديدة لتنشيط البحث والاستكشاف

الكهرباء: تطبيق الزيادة المقررة على فاتورة شهر يوليو.. فيديو

قرار عاجل من حفتر بشأن تصدير النفط الليبي

البحوث الإسلامية توضح أيهما أفضل قراءة القرآن أم سماعه

نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع وزارة التعليم خلال ساعات.. الوزير يعتمدها ويتصل بالأوائل اليوم وإتاحتها بالمدارس السبت.. نسبة النجاح 74%.. ومؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل غدًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

فيديو

صباح البلد يبرز انفراد صدى البلد عن الآثار المضبوطة في المنيا
الكهرباء: تطبيق الزيادة المقررة على فاتورة شهر يوليو.. فيديو
شاهد.. تمارين للمبتدئين للحصول على لياقة بدنية عالية
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة .. فيديو
الكهرباء: تطوير الشبكات بالصعيد والدلتا بالكامل ٢٠١٩.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟