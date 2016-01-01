تحرير 28 محضر إشغالات في حملة بمطروح

شنت مديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق ومجلس مدينة مرسى مطروح، حملة مرورية استهدفت إزالة الإشغالات بالطريق العام وتعديات بعض الباعة الجائلين.



وأسفرت الحملة عن 28 محضرًا متنوعًا لإزالة إشغالات بشوارع المحافظة تنوعت ما بين إشغالات وبائع متجول وفرش خضار وبناء بدون ترخيص 14 حالات مضبوطات أخرى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعمل محاضر لهم.