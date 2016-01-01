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أخبار العالم

إجلاء نحو 3 آلاف شخص بسبب الفيضانات فى تشيتا الروسية

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
أش أ
أجلت وزارة الطوارئ الروسية حوالي ثلاثة آلاف شخص في مدينة تشيتا الروسية بسبب الفيضان بمناطق إقليم "زابايكاليه" (ما وراء بحيرة بايكال) الروسي.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية اليوم (الأربعاء) أن ثمانية مناطق سكنية في خمس بلديات من مكونات إقليم ما وراء البايكال تقع في منطقة الفيضانات، حيث يوجد هناك 200 منزل سكني ويعيش حوالي 2000 شخص.

يُذكر أن الفيضانات بدأت في "زابايكاليه" (ما وراء بحيرة بايكال) 8 يوليو الجاري، حيث خرجت المياه عن مجاري الأنهار ودمرت الجسور وعطلت الحركة في الطرق، بالإضافة إلى حالات انقطاع التيار الكهربائي.

وأعلنت الإدارة المحلية فرض حالة الطوارئ في المناطق، التي تعرضت للفيضانات.. ويعد هذا هو الفيضان الأقوى على نهر تشيتا منذ عام 1936.

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